Suomen Latu kannustaa tulevana lauantaina kaikkia jälleen nukkumaan yön ulkona.

Tärkeintä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona.

Kaikkien ihmisten kannustamiseksi ja rohkaisemiseksi valtakunnallinen ulkoilujärjestö on julkaissut yksinkertaistut ohjeet siitä, kuinka helppoa on viettää yö ulkona.

Suomen ladun mukaan ensin on syytä valita, missä haluaa nukkua: Teltassa, taivasalla, laavussa vai riippumatossa.

Seuraavaksi on valittava sopiva kohde eli pitää lähteä luontoon, metsään, korpeen, lammen rantaan tai yöksi omalle pihalle, parvekkeelle tai trampoliinille.

Jos nukkuu rantakalliolla, paikka on valittava tarkasti, jos harrastaa unissakävelyä.

Ota mukaan otsalamppu, muista kieltolista



Mukaan täytyy Suomen ladun ohjeiden mukaan ottaa evästä, juotavaa eli vettä, villapaita, pipo, hanskat, otsalamppu, makuupussi ja makuualusta. Helpoiten tavarat saa kannettua repussa.

Aika kuluu metsässä näin: Tarkkaile hämärää luontoa, kuuntele ääniä, nuuhki tuoksuja, tuijottele tähtitaivasta, seuraa auringonlaskua, illan hämärtymistä tai pidä sadetta.

Lisäksi pitää muistaa ohjeiden kieltolista: Älä sytytä nuotiota minne tahansa, älä leiriydy toisen pihamaalle ja älä roskaa tai jätä muita jälkiä käynnistäsi yöpymispaikalle.

Mikäli ohjeet kuulostavat vaikeilta toteuttaa itsenäisesti ja haluaa päästä helpommalla, Mikkelin seudulla järjestetään Nuku yö ulkona -tempaukseen liittyen kaksi tapahtumaa, Mikkelissä Latupirtillä ja Mäntyharjussa Tommolansalmen leirintäalueella.

Latupirtillä voi meloa ja paistaa lettuja



Latupirtillä ulkona yöpymiseen on yhdistetty monenlaista luontotoimintaa, kuten opastettua melontaa, ongintaa omilla välineillä ja pimeän tehtäviä metsässä.



Perhetapahtumassa yövytään omissa majoitteissa, joita tosin järjestäjälläkin on osallistujille lainattavana. Katon allekin pääsee halutessaan.

Mukaan latupirtille on syytä ottaa omat eväät, mutta lisäksi kahvio on avoinna ja esimerkiksi valmista lettutaikinaa tarjolla paistettavaksi. Paikan päällä on mahdollisuus myös saunoa ja uida.



Tapahtuman järjestää Mikkelin latu ry. Latupirtti on Otavasssa osoitteessa Latupirtintie 32. Autolla pääsee perille Korpikoskentien kautta.

Tanja Rihu Tommolansalmen leirintäalueella keittiörakennus, laavu ja grillikodat, suihkut ja vessat sijaitsevat telttailualueen lähellä.

Tommolansalmella telttaillaan maksutta



Mäntyharjussa Nuku yö ulkona -haasteen on ottanut vastaan Tommolansalmen leirintäalue, jossa saa tempauksen kunniaksi telttailla maksutta lauantaista sunnuntaihin.

Virallisella leirintäalueella on telttapaikkoja on tasaisessa mäntymaastossa sekä järven rannassa että metsän siimeksessä.

Keittiörakennus, laavu ja grillikodat, suihkut ja vessat sijaitsevat telttailualueen lähellä. Myös sauna lämpiää illalla ja kahvilaravintola on avoinna.

Lauantaina järjestetään lisäksi kesäkauden päätösjuhla, jonne ovat tervetulleita majoittujien lisäksi kaikki lähiseudun asukkaat ja vieraat.

Myös päätösjuhlaan on vapaa pääsy.



Nuku yö ulkona 8. syyskuuta. Tapahtumat Mikkelin latupirtillä ja Tommolansalmen leirintäalueella Mäntyharjussa.