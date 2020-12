Mikkelin salmonellatapausten lähde paljastui – Aiheuttaja on raaka espanjalainen kesäkurpitsa

Mikkelin salmonellatapauksia on tullut jälleen kaksi lisää. Kaupunki kertoo tiedotteessa perjantaina, että varmistettuja salmonellatartuntoja on Mikkelin alueella kahdeksan. Osa tutkimuksista on vielä kesken.

Tartuntojen syyksi on ilmennyt espanjalainen kesäkurpitsa.

Tiedotteen mukaan kolme tapausta on tyypityksessä pystytty yhdistämään salaattiin, jonka raaka-aine on tullut tukusta Mikkelin kaupungin keskuskeittiöön sekä Haukivuoren ja Ristiinan valmistuskeittiöihin.

Salaattia on ollut tarjolla kahdessa eri erässä valmistettuna 26. ja 27. marraskuuta.

Kyseessä oli porkkana-kesäkurpitsasalaatti, josta todettiin Ruokavirastossa salmonella tyyppiä S. Kedogou.

Kesäkurpitsa saapui valmiiksi silputtuna

Salaatin ainesosana olleesta kesäkurpitsasta on myös alustavasti todettu salmonella paikallisessa elintarvikelaboratoriossa. Kesäkurpitsanäytteen tyypitystulos valmistuu ensi viikon aikana.

Salaatin raaka-aineena olevat kesäkurpitsat ovat peräisin Espanjasta. Ne ovat saapuneet keskuskeittiölle ja valmistuskeittiöihin valmiiksi silputtuna.

Aistinvaraisesti salmonellaa ei voi havaita, sillä se on hajuton, mauton ja näkymätön. Kuumennettaessa salmonella tuhoutuu.

