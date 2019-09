Syksyn yhteishaku Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun alkaa keskiviikkona, aloituspaikkoja on tarjolla yli 500 opiskelijalle — Katso lista koulutuksista!

Uutena koulutuksena haettavana on muun muassa tuotemuotoilun koulutus, jossa erikoistutaan puuhun, puupohjaisiin ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin materiaaleihin.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy tänään ja päättyy 18.syyskuuta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa on tarjolla 21 hakukohdetta. Koulutusta on kaikilla kampuksilla: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Yhteensä aloituspaikkoja Xamkissa on syksyn haussa 517.

Uusia koulutusaloja

Uutena koulutuksena syksyn haussa on biotuotemuotoilun koulutus Kouvolassa. Se on tuotemuotoilun koulutus, jossa erikoistutaan puuhun, puupohjaisiin ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin materiaaleihin.

Myös ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa on uutta opiskeltavaa. Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi –koulutus on Suomen ainoa sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutus.

Suomenkielisten koulutusten lisäksi tarjolla on kaksi englanninkielistä koulutusta: Wellbeing Management Mikkelissä ja Game Design Kouvolassa.

Monia tapoja opiskella

AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta on tarjolla päivä- ja monimuoto-opintoina. Päiväopinnoissa opiskellaan päätoimisesti ja lähiopetus järjestetään päiväsaikaan. Monimuoto-opinnoissa lähiopetusta voi olla myös iltaisin tai viikonloppuisin – monimuoto-opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksiin haetaan www.opintopolku.fi –palvelussa. Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 29. marraskuussa ja opiskelu alkaa ensi vuoden tammikuussa.

Haussa olevat koulutukset kampuksittain

Mikkeli

• Bachelor of Business Administration, Wellbeing Management, Mikkeli

• insinööri (AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli

• restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli

• terveydenhoitaja (AMK), Mikkeli

• yhteisöpedagogi (AMK), Mikkeli

• metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, Mikkeli, monimuoto

• sairaanhoitaja (AMK), Mikkeli, monimuoto

• sosionomi (AMK), Mikkeli, monimuoto

• sosiaali- ja terveysala (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

• tradenomi (YAMK), tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi

Kotka

• ensihoitaja (AMK), Kotka

• sairaanhoitaja (AMK), Kotka

• sosionomi (AMK), Kotka, monimuoto

• sosiaali- ja terveysala (YAMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Kouvola

• muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, Kouvola

• muotoilija (AMK), biotuotemuotoilu, Kouvola

• Bachelor of Culture and Arts, Game Design, Kouvola, monimuoto

• tradenomi (AMK), liiketalous, Kouvola, monimuoto

• yhteisöpedagogi (AMK), Kouvola, monimuoto

Savonlinna

• fysioterapeutti (AMK), Savonlinna

• sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna