Useat kaupungit ovat rajoittaneet olympialaisten katsomista työaikana — Mikkelissä puuttumiseen ei ole ollut tarvetta Mikkelin kaupungin tietohallinto seurailee tietoliikennemääriä isojen kisojen aikaan. Jääkiekko-ottelua katsoi perjantaina iltapäivällä lähes miljoona suomalaista. Rio Gandara / HS Suomen ja Ruotsin välinen jääkiekko-ottelu oli viime viikon katsotuin olympialähetys. Ruotsin Patrik Zackrisson löi voittomaalin vaakatasosta Atte Ohtamaan ja Mikko Koskisen edestä.

Mikkelin kaupunki ei ole rajoittanut työntekijöidensä olympialaisten katselua Yle Areenasta.

Mikkelissä on kaupungin tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällströmin mukaan ”tunnistettu mahdollisuus” siihen, että työntekijät katsovat olympialaisia työaikana. Toistaiseksi ongelmia ei ole ollut.

— Olemme seuranneet tilannetta jo muutaman vuoden ajan aina isojen kisojen aikana, Fjällström sanoo.

Useiden suomalaisten kaupunkien tietoturvajohtajat kertoivat viime viikolla eri medioissa, että kaupungin työntekijöiltä on pitänyt kieltää olympialaisten katselu Yle Areenasta työaikana kaupungin verkossa. Syynä ovat kasvaneet tietoliikennemäärät, jotka voivat pahimmillaan kuormittuessaan vaikuttaa järjestelmien toimivuuteen. Esimerkiksi potilastietojärjestelmissä havaittiin viime viikolla hitautta.

Hämeenlinnassa, Tampereella ja Jyväskylässä kaupungin introihin laitettiin tiukat ohjeistukset siitä, ettei Yle Areenaa saa katsoa. Jos esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin työntekijät olisivat kielloista huolimatta jatkaneet katselua, olisi kaupunki estänyt työntekijöidensä pääsyn olympialaisten nettilähetykseen.

Perjantain pelillä miljoonayleisö

Olympialaiset järjestetään Etelä-Korean Pyeongchangissa. Aikaeron vuoksi suurin osa kisatapahtumista ajoittuu Suomen aikaa aamuihin ja aamupäiviin - eli aikaan, jolloin ihmiset ovat töissä.

Olemme seuranneet tilannetta jo muutaman vuoden ajan aina isojen kisojen aikana. - Tuomas Fjällström

Esimerkiksi Krista Pärmäkoski hiihti olympiapronssia viime torstaina puoli kymmenen aikaan aamupäivästä. Myös osa Leijonien jääkiekkopeleistä on tullut televisiosta arkiviikolla iltapäivällä, kuten myös Kaisa Mäkäräisen epäonniset ampumahiihtosuoritukset.

Esimerkiksi Suomen ja Norjan välisen jääkiekko-ottelun tavoittavuus oli lähes miljoonaa suomalaista, vaikka ottelu pelattiin kahdelta iltapäivällä perjantaina.

Kisakatsomoilla luodaan yhteishenkeä

Julkisen sektorin lisäksi myös monet yritykset ovat kieltäneet olympialaisten katsomisen työajalla. Asiasta on keskusteltu esimerkiksi verkostoitumiseen käytettävässä Linkedin-palvelussa.

Linkedinissä on kritisoitu sitä, että olympialaisten katsominen on kielletty tai sitä on rajoitettu työpaikoilla. Joissain yrityksissä olympialaisia on keräännytty jopa katsomaan yhdessä kesken työpäivän ja työnantaja on tarjonnut naposteltavaa. Olympialaiset nähdään mahdollisuutena kohottaa työpaikan yhteishenkeä.

Keskustelijat ovat myös ehdottaneet, että työntekijöille voisi luoda tavoitteita, jotka täyttämällä olisi luvallista katsoa esimerkiksi tietty jääkiekko-ottelu, jos se kovasti kiinnostaa.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen taas varoittelee Talouselämä-lehdessä, että pahimmillaan olympialaisten seuraaminen voi olla peruste irtisanomiselle. Historiassa hovioikeus on antanut ennakkopäätöksen, jonka mukaan kortin pelaaminen työaikana ei ollut sopivaa vaan työnantaja sai antaa pelureille potkut.

Koskinen tosin toivoo, että työnantajat käyttäisivät ennen mahdollisia irtisanomisia ”pehmeitä keinoja” eli puhuisivat työntekijöidensä kanssa.

Olympialaiset päättyvät ensi sunnuntaina. Alla on lueteltu viime viikon tavoittavimmat olympialähetykset Finnpanelin mukaan.

Tavoittavimmat olympialähetykset viime viikolla

1. Jääkiekko Ruotsi—Suomi 1 551 000 (sunnuntai)

2. Ampumahiihto 1 346 000 (lauantai)

3. Hiihto 1 569 000 (sunnuntai)

4. Mäkihyppy 1 299 000 (lauantai)

5. Jääkiekko Suomi—Norja 914 000 (perjantai)

Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti katselleiden henkilöiden lukumäärää.