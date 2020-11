Essoten alueelta löytyi seitsemän uutta koronatartuntaa – Altistumisaalto pyyhkäisi Juvan ja Kangasniemen ylitse

Essoten alueelta on löytynyt seitsemän uutta koronatartuntaa. Kaksi tartunnan saaneista on löytynyt karanteeniin asetettujen joukosta Mikkelistä. Kaksi sairastunutta löytyi Juvalta, joista yhden tartuntaketju on uusi. Myös Kangasniemeltä löytyi kolme uutta tartuntaa.

Essoten tiedotteen mukaan yhden tartuntaketjun jäljitys on edelleen käynnissä ja sen suhteen tehdään massatestausta. Noin 50 henkilöä massatestataan eri puolilla Essoten aluetta ja karanteeniin asetetaan yhteensä noin sata henkilöä.

– Tilanne on nyt huolestuttava Kangasniemellä ja Juvalla. Vaikka olemme yhä perusvaiheessa koronatartuntojen suhteen, on viitteitä siirtymisestä kiihtymisvaiheeseen. Tätä silmällä pitäen tiukennamme ohjeistuksia sekä alueen väestölle että henkilöstöllemme, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Kyläkoulu etäopetukseen Juvalla

Yksi Juvan tartunnoista on Paatelan kyläkoululla, jonka sisältä ja ympäriltä on asetettu karanteeniin noin 50 henkilöä. Koulu siirtyy etäopetukseen Juvan kunnan päätöksillä.

Juvan kunta tiedottaa, että etäopetusta jatketaan ainakin 7. joulukuuta asti. Juvan koronatartunnat ovat myös pakottaneet peruuttamaan perjantaille 27. marraskuuta suunnitellun Joulukadun avauksen. Uusia tapauksia voi vielä ilmetä Essoten tekemästä massatestauksesta.

Muiden lähipäiviksi suunniteltujen tapahtumien osalta Juvalla seurataan tilannetta ja tarvittavia päätöksiä tehdään, kun Essoten jäljitystyö etenee.

Esimerkiksi Juvalla sijaitseva Bar Ylä päätti sulkea ovensa viikonlopuksi koronavirustilanteen takia.

Kangasniemen kolme uutta tartuntaa kuuluu samaan tartuntaketjuun. Yksi tartunnoista on todettu Essoten Kangasniemen jaksohoidon yksikön työntekijällä. Tartunnan takia jaksohoidon asiakkaat ja henkilöstö on asetettu karanteeniin 5. joulukuuta saakka ja yksikkö on laitettu vierailukieltoon. Jaksohoito tarkoittaa ikäihmisten lyhytaikaista hoitoa, kun tarve hoitopaikkaan ei ole pysyvä.

Essote testaa jaksohoidon asiakkaita ja henkilöstöä ja siirtää hoitohenkilökuntaa kuntayhtymän muista toimipisteistä toiminnan turvaamiseksi. Vanhus- ja vammaispalvelujen päivätoimintaa ei toistaiseksi järjestetä ja asiakkaille pyritään järjestämään vastaavia palveluja kotiin.

Juvalla ja Kangasniemellä järjestetään koronatestauksia myös tulevana viikonloppuna.

Essote tehostaa alueellisia toimiaan koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi

Essoten alue on edelleen perusvaiheessa korontartuntojen suhteen. Työssäkäyntialueista Uusimaa ja Päijät-Häme ovat kuitenkin jo leviämisvaiheessa ja Jyväskylä kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Essoten tiedotteen mukaan siksi on todennäköistä, että lähialueiden tilanne huonontaa myös Etelä-Savon tilannetta mahdollisesti nopeastikin. Tartuntoja tulee nyt varsinkin yksityistilaisuuksista ja työpaikoilta.

Tilanteen takia Essote suosittelee leviämisalueilta tulevia henkilöitä välttämään yleisötapahtumia, tarpeettomia perheen ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja ja käyttämään kasvomaskia aina kodin ulkopuolella liikuttaessa 10 vuorokautta alueilta paluun jälkeen.

Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita niin yksityisiin kuin julkisiin tilaisuuksiin osallistumista varsinkin, jos tilaisuuksiin osallistuu leviämis- tai kiihtymisvaiheen alueilta tulevia ihmisiä.

Samalla Essote suosittelee yrityksiä varmistamaan oman toimintansa terveysturvallisuutta ja perehtymään työterveyslaitoksen ohjeistukseen.

Kaikkia alueen asukkaita suositellaan varmistamaan terveysturvallisuus perheen ulkopuolisissa sosiaalisissa kontakteissa tapaamalla ulkona, pitämään turvavälit, käyttämään maskeja ja huolehtimaan käsihygieniasta. Kasvomaskia on suositeltavaa käyttää myös kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen on vaikeaa.