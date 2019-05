Ihastjärventiellä Mikkelissä tiistaina aamupäivällä poltettu auto oli varastettu aiemmin Mäntyharjusta

Poliisi on edistynyt Ihastajärventiellä Mikkelissä palaneen henkilöauton syttymissyyn tutkimuksissa.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että auto on poltettu tahallaan maankaatopaikalla Ihastjärvellä. Auto on varastettu aiemmin Mäntyharjusta.

Pelastuslaitos sai tiedon autopalosta, kun sivulliset tekivät ilmoituksen hätäkeskukseen Ihastjärventiellä palavasta henkilöautosta.

