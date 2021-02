Osuuskauppa Suur-Savon yksinoikeus kahvila- ja ravintolaliiketoimintaan Pieksämäen keskustan tapahtumatila Veturitalleilla ihmetyttää paikallisia yrittäjiä.

– Osa yrittäjistä on sitä mieltä, että yksinoikeus näivettää tapahtumatuotantoa Veturitalleilla, joka on ainutlaatuinen tapahtumapaikka ihan valtakunnallisestikin, toteaa Pieksämäen yrittäjien puheenjohtaja, lasialan yrittäjä Pasi-Matti Koskimaa.

– Linjaus on poikkeuksellinen ja pois kaikilta toimijoilta. On aika korkea kynnys tulla järjestämään tapahtumaa Veturitorille, jos tietää jo etukäteen, että siitä kostuu vain lipputulot.

– Pelkillä lipputuloilla ei kateta tapahtuman menoja saati kerätä varoja toimintaan, joka on usein tapahtumien järjestämisen perusidea.

Nyt S-ryhmä kerää yksinoikeutensa perusteella kaikki oluen, kahvin ja ruuan myyntitulot, sillä muiden yrittäjien markkinoilletulo on Pieksämäen kaupungin ja Osuuskauppa Suur-Savon välisen sopimuksen perusteella estetty.

Myös liikevaihtoon sidottu vuokra herättää kysymyksiä

Yrittäjät pitävät poikkeuksellisena myös Osuuskauppa Suur-Savon liikevaihtoon sidottua vuokraa.

Osuuskaupan maksama vuokra Veturitallien 580 neliömetrin suuruisesta liiketilastaan on kahdeksan prosenttia liikevaihdosta siten, että vähimmäisvuokra on 24 000 euroa vuodessa lisättynä arvonlisäverolla ja enimmäisvuokra 63 000 euroa vuodessa lisättynä arvonlisäverolla.

Vuokra sisältää lämmityksen, mutta muista kuluista osuuskauppa vastaa itse. Se on huolehtinut myös tilan kalustamisesta.

– Muut yrittäjät täällä maksavat tiloistaan tiettyä perusvuokraa, joka on aina sama riippumatta siitä, onko asiakkaita enemmän vai vähemmän ja miten bisnes menee. Vain korona-aikana joku yrittäjä on saattanut saada vuokranalennusta, koska yritystoiminta on vaikeutunut, Koskimaa vertaa.

Tapio Hartikainen Tila taipuu moneen: veturitalleilla on pelattu myös lentopalloa.

Kaupunki pelkää toiminnan loppuvan

Koskimaa sanoo yrittäjien ymmärtävän Pieksämäen kaupungin pelon siitä, että Veturitallit jäisi kokonaan ilman ravintolaa, jos osuuskauppa Suur-Savon vetäytyisi toiminnasta tapauksessa, jossa vuokran ehtoja muutetaan sille epäedullisemmiksi.

– Kaikkien yritysten pitäisi pyrkiä toimimaan tasavertaisesti omillaan. Monen mielestä tuntuu erikoiselta, että tällainen taustaltaan valtakunnallinen toimija tarvitsisi erityistä tukea, Koskimaa sanoo.

Koskimaan mielestä osuuskaupalla olisi tapahtumissa joka tapauksessa etulyöntiasema muihin yrityksiin nähden yksinomaan sen takia, että sillä on Veturitalleilla pysyvä kahvila-ravintola.

– Tiedän, että Veturitalleille tuotaisiin tapahtumia, jos joustoa löytyisi. Esimerkiksi kerran vuodessa järjestettäviä isompia tapahtumia.

– Tällaisia keinotekoisia esteitä ei pitäisi rakentaa. Veturitallit on valtakunnallisesti niin hieno paikka, että ovien pitäisi olla ylös asti auki kaikille toimijoille, Koskimaa toivoo.

Hän painottaa kuitenkin, että yrittäjät eivät ohjaile tai haasta virkamiehiä ja poliitikkoja näiden työssä.

– Päinvastoin, pyrimme tukemaan heidän työtään.

Kari-Pekka Issakainen

Asia jätettiin pöydälle

Pieksämäen kaupungin ja osuuskauppa Suur-Savon välinen sopimus on ollut voimassa 1.1.2018 lähtien. Ennen osuuskaupan tuloa kahvila- ja ravintolatilat olivat pitkään tyhjillään.

Toteutunut vuokra oli ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna 2019 lähellä maksimivuokraa. Viime vuonna koronapandemia rokotti ravintolatoimintaa, mutta kaupungin saama vuokratuotto oli silti "kohtuullisella" tasolla, ei lähelläkään sopimuksen alarajaa.

Sopimuksen mukaan vuokran maksimimäärästä voidaan neuvotella uudelleen, kun sopimus on ollut voimassa kolme vuotta. Pieksämäen kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina.

Pohjaesityksenä oli, että maksimivuokra nostettaisiin 66 000 euroon. Yksinoikeus on ollut osuuskaupalle kriittinen ehto, joten sen osalta ei esitetty muutoksia.

Hallitus päätti kuitenkin yksimielisesti jättää asian pöydälle Heikki Skytän (kok.) varajäsenen Mira Ilmoniemen (kok.) esityksestä.

Valtakunnallisestikin erityinen paikka

Pieksämäen keskustassa sijaitseva Veturitallien kokonaisuus sisältää messujen, juhlien, konserttien sekä koulutus- ja liikuntatapahtumien järjestämiseen sopivan tapahtumapaikka Veturitorin.

Tilaa Veturitorilla on 1 850 neliömetriä ja korkeutta enimmillään jopa 10 metriä. Veturitoria kiertävä lasiseinäinen parvi mahdollistaa tapahtumien laajentamisen ja seuraamisen myös ylätasanteelta käsin.

Tapahtumatilan lisäksi tapahtumajärjestäjät voivat vuokrata tilaisuuksiin kalustoa, tekniikan palveluja sekä esiintymislavan. Esiintyjien lämpiötilat sijaitsevat esiintymislavan välittömässä läheisyydessä.