Mikkeliläinen Tero Outinen perusti ravintolan Savonlinnaan — Media-assistentiksi kouluttautunut mies ryhtyi yrittäjäksi, kun tilaisuus tarjoutui

Olavinkadulla avautui entisissä Caperon tiloissa ravintola Kullervo. Omistaja Tero Outinen vastaa ruuista ja ruuan laadusta itse. Myös reseptit ovat omaa suunnittelua.

Varsinaista ravintola-alan koulutusta Outisella ei ole, mutta hän on tehnyt paljon ruokaa erilaisiin tapahtumiin.

— Olen ollut kotikokki ja pienestä asti kiinnostunut ruuan tekemisestä.

Ruokalista vaihtuu säännöllisesti. Ravintolassa on luvassa perinteistä suomalaista ruokaa kalakukosta läskisoosiin sekä ulkomaisilla vaikutteilla tehtyä ruokaa niin idästä kuin lännestäkin.

— Tykkään muiden maiden keittiöistä. Olen matkustellut paljon ja minulla on ulkomaisia ystäviä, joiden kanssa olemme tehneet ruokaa ja syöneet yhdessä.

Yllätykselliset ja monipuoliset lounaat

Varsinkin lounasaikaan Outinen pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa ruokaa. Esimerkiksi perjantaina listalla oli meksikolaista papupataa ja perinteistä kreikkalaista lammaspataa.

— Tietty yllätyksellisyys on keino erottua. On tarkoitus, että myös lounas olisi A’la Carte -tyyppinen. Ruoka ei ole pelkästään polttoainetta, vaan sen pitää olla nautinto myös maultaan ja ulkonäöltään.

Kasvisruokaan Outinen sanoo panostavansa erityisesti, sillä hän on itse ollut vuosia kasvissyöjä ja on kuullut, että kasvisruokaa kaupungissa kaivataan lisää.

Myös kala on tärkeä raaka-aine Saimaan sydämessä.

Raaka-aineet hän hankkii mahdollisuuksien mukaan lähitiloilta ja -toimittajilta.

Mikkeliläinen aikoo muuttaa Savonlinnaan

Outinen asuu Mikkelissä, mutta etsii Savonlinnasta asuntoa. Yrittäjänä hän ei ole ennen toiminut, mutta kun tilaisuus avautui, mies tarttui mahdollisuuteen.

— Uskon tähän kaupunkiin. Savonlinna on mahdollista saada porukalla pyörimään, tarvitaan vain yhteishenkeä ja -meininkiä.

Vastoin yleistä näkemystä Outinen sanoo, että Savonlinnassa on vielä paljon nuoria ihmisiä.

— Heille pitää keksiä tekemistä, etteivät he muuta pois. Ravintola voisi olla yksi ajanviettopaikka, jossa viihdytään.

Kasvisruokaan Outinen sanoo panostavansa erityisesti, sillä hän on itse ollut vuosia kasvissyöjä ja on kuullut, että kasvisruokaa kaupungissa kaivataan lisää.

Ikkunanurkkauksessa on rento loosi mataline pöytineen ja patjoineen, jotka kutsuvat loikoilemaan.

Ravintolan on tarkoitus jatkaa myös joulukuun lopun jälkeen, jolloin nykyinen vuokrasopimus loppuu.

— Varmuuden vuoksi olen etsinyt myös uusia tiloja. Toimintaa on tarkoitus jatkaa, jos näyttää, että se on kannattavaa.

Ravintola Kullervo

Kotimaista ja ulkomaista ruokaa omin reseptein.

Panostaa kasvisruokaan, monipuolisiin lounaisiin ja nuoriin.

Henkilökuntaa kaksi vakituista ja kiireapulainen.

Omistaja Tero Outinen Mikkelistä.

Outinen on työskennellyt mm. metallipajalla ja maatalouslomittajana.

Koulutukseltaan hän on media-assistentti ja tekee edelleen myös niitä töitä.