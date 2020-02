Satu Taavitsainen vaatii korruptiokäsittelyn kumoamista ja syyttää Mikkelin kaupunkia poliittisen toiminnan rajoittamisesta ja suun tukkimisesta

Valtuuston varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen sanoo, että häntä on vaadittu lopettamaan korruptiopuheet tai edessä on erottamiskäsittely luottamustehtävästä. – "Se on ollut kuin inkvisitioluonteinen ajojahti".