Pertunmaalla uusia koronarajoituksia: Pertun joulutori peruttiin, Jokituvan kahvilapiste suljettiin eikä kouluun oteta ulkopuolisia vieraita

Pertun joulutori Pertunmaalla on peruttu tältä vuodelta. Pertunmaan kunta kertoo tiedotteessa, että myös Jokituvan kahvilapiste on peruttu rajoitusten ajaksi eikä kouluun oteta ulkopuolisia vierailijoita.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella on siirrytty koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Suosituksia on tiukennettu, joten Pertunmaan kunta tiedottaa omista rajoituksistaan, jotka ovat voimassa huomisesta joulukuun 21. päivään saakka.

Tiedotteessa muistutetaan, että kaikkien tulee huolehtia käsihygieniasta sekä turvaväleistä ja käyttää kasvomaskia kaikkialla kodin ulkopuolella, joissa on lähikontakteja.

Pertun joulutorin piti olla lauantaina 5. joulukuuta iltapäivällä, mutta se peruttiin, koska aluehallintovirasto on kieltänyt yli 50 hengen tilaisuudet sisällä ja ulkona.

Essote viestittää, että yleisötilaisuuksia voidaan järjestää painavilla perusteilla. Esimerkiksi hautajaisissa ohjeiden mukaan määrä rajataan 20 henkilöön, maskeja käytetään koko tilaisuuden ajan eikä järjestetä ruoka- ja juomatarjoilua.

Hautajaiset ja mahdolliset muut pakolliset tilaisuudet on järjestettävä niin, että turvavälit säilyvät.

Julkisissa sisätiloissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi korkeintaan 20 henkilöön.

Nuorisotilojen kävijämäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Aukioloaikoja tarkennetaan. Turvavälit on säilytettävä ja yli 15-vuotiaiden käytettävä kasvomaskia.

Kunnantalo on auki normaalisti, mutta tiedotteen mukaan toivottavaa on, että asiointi siirretään myöhempään ajankohtaan, jos se suinkin on mahdollista. Kävijöiden tulee käyttää kasvomaskia ja kunnantalon työntekijät käyttävät maskia asioinnin yhteydessä.

Alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta turvataan, mutta kunnan järjestämät aikuisten liikuntaryhmät perutaan.