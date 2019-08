Poliisia kiinnostaa: Miten kaksi heittimen kranaattia päätyi Pieksämäen Huvilakadulle?

Ainoa selitys kranaattien löytymiselle on, että joku on tuonut ne alueelle. Puolustusvoimat ei löytänyt tarkastuksissaan uusia räjähteitä heinäkuisen löydöksen lisäksi.

Heinäkuun lopulla kaupungin maansiirtotöissä Pieksämäen Huvilakadulla löytyi kaksi heittimen kranaattia. Työt loppuivat siihen.

Tällä viikolla löytöaluetta on tutkittu uusien räjähteiden varalta. Keskiviikkona alkaneet puolustusvoimien tutkimukset on saatu päätökseen ja alue todettu turvalliseksi.

Uusista räjähteistä ei löytynyt merkkejä. Liikkumiskiellot ja –rajoitukset Pieksämäen Huvilakadulla on poistettu.

Se, miten kranaatit päätyivät Huvilakadun Pieksjärven rannan puoleiseen päätyyn, on mysteeri. Itä-Suomen poliisi haluaisi saada asiaan lisäselvyyttä.

Rikos on vanhentunut

Komisario Sami Joutjärven mukaan räjähteet on tavalla tai toisella tuotu löytäalueelle, sillä puolustusvoimilla ei ole ollut siellä toimintaa ja räjähteet olivat sodanjälkeistä mallia.

Vaihtoehtoja on pari. Joutjärvi arvioi, että kranaatit on voitu heittää veteen niin sanotusti katumuspäällä. Ne tulivat maansiirtotöissä vastaan, koska järvenpinta on laskenut useita metrejä.

Toinen vaihtoehto on, että ne ovat kulkeutuneet alueelle siirtomaan mukana.

— Toinen niistä kranaateista oli putken läpi ammuttu ja siinä oli sytytin paikoillaan. Se oli oikeasti vaarallinen.

Joutjärvi korostaa, että rikos on jo vanhentunut, joten asiasta jotakin tietävä voi rauhallisin mielin välittää tietonsa poliisille. Yhteystiedot löydät täältä.