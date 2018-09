Nuorisohaukuissa metsä raikaa – Nuoret koiranohjaajat ja hirvikoirat kisaavat Mikkelin lähimaastoissa

Torniolaisella Miro Keräsellä,16, ja harmaa norjanpystykorva Roopella, 7, oli perjantaina aikainen herätys. Edessä oli 600 kilometrin taival Ristiinaan Nuorisohaukku 2018 -kilpailuihin. Näissä tänään järjestettävissä kilpailussa koiranohjaajan on oltava alle 20-vuotias.

Kuskina kilpailukaksikolla toimi Miron pappa Jouko Keränen. Aikaiset heräämiset ovat heille tuttuja, koska jahtiinkin useimmiten lähdetään aikaisin aamuyöstä.

— Pappa on kertonut, että olen eka kertaa ollut mettällä mukana kolmivuotiaana.

Keräset ovat rotu-uskollisia norjanharmaa-miehiä, vaikka viime vuosina jämtlanninpystykorva on hirvikoirien ryhmässä noussut suositummaksi.

— Tämä on kokonaisvaltaisesti älyttömän hyvä rotu. Joku toinen voi olla ehkä jollain osa-alueella vahvempi, mutta tämä on tasaisesti hyvä, Miro kertoo innostuneesti.

Miro osallistuu kolmatta kertaa Nuori haukku -kilpailuun.

Pappa on kertonut, että olen eka kertaa ollut mettällä mukana kolmivuotiaana. Miro Keränen

Aatu ei karhua kavahda

Juvalainen Konsta Kauppinen, 18, on kisassa ensimmäistä kertaa. Kauppisen perheellä on ollut kolmisenkymmentä vuotta jämtlanninpystykorvia. Nyt kisaamassa on kolmivuotias Kilpimäen Aatu.

— Aatun haukusta alle vuoden ikäisenä kaadettiin karhu. Itse en ollut silloin mukana, kun olin silloin hirvijahdissa, Konsta kertoo.

Konstalla on ollut metsästyskortti 13-vuotiaasta. Hirvikoiraharrastus on myös tuttua.

— Tuomarikortti minulla on ollut kaksi vuotta.

Otavalainen Suomen harmaahirvikoirajärjestön hallituksen jäsen Antti Liukkonen on yksi paikallisista järjestäjistä.

Liukkosen mukaan nuorten ohjaajien oma kilpailu on järjestetty kymmenenä vuonna. Nyt se pidetään ensimmäisen kerran Etelä-Savossa.

Vesa Vuorela Konsta Kauppisen ohjaama jämtlanninpystykorva Kilpimäen Aatu haukkuu mielellään hirvien lisäksi myös karhuja.

Kokeessa toimitaan ihan itse

— Tämä on yksi keino torjua metsästäjien ukkoutumista. Meidän keski-ikä taitaa olla viidenkympin ja kuoleman välissä, Liukkonen sanoo.

Nuorten kilpailuissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin muissakin hirvenhaukkukokeissa.

— Ohjaajan osuutta on se, että hänen pitäisi saada koira käymään työskentelyn aikana luonaan. Ja viiden tunnin koeajan jälkeen koira pitäisi saada kutsumalla tulemaan ja lopettamaan haukku.

Lauantain kilpailun alueet ovat Ristiinassa, Juvalla, Mäntyharjussa, Hirvensalmella ja Kangasniemellä.

Maasto arvotaan kilpailijoille. Ohjaaja lähtee koiran tuomareiden kanssa maastoon ja hänen on hoidettava koiran ohjaaminen itsenäisesti.

— Isät, papat tai muut tukihenkilöt eivät saa olla mukana.

Kokeessa jäljitellään käytännön metsästystä laskemalla koira irti maastoon etsimään hirveä.

Hirven löydyttyä tuomarit pyrkivät lähestymään haukussa olevaa hirveä, kuten metsästyksessä tehtäisiin.

Kokeessa testataan koiran yhteistyöhalukkuutta ja tottelevaisuutta. Lisäksi arvostellaan esimerkiksi haukun kuuluvuus.