Taavetissa käytiin kiivas tulitaistelu jo ennen sodan alkamista — Junavaunu 9168:n lasti oli menossa punakaartille Mikkeliin, aselaatikoita himoitsivat myös valkoiset Taistelussa 17. tammikuuta kuoli yksi punainen ja yksi valkoinen sotilas. Kansan Arkisto Suomen sisällissodan katsotaan alkaneen 27. tammikuuuta 1918, mutta jo ennen sitä eri puolilla maata käytiin muutama aseellinen ja ihmishenkiä vaatinut taistelu. Yksi niistä käytiin Taavetissa. Moni punakaartilainen kävi kuvauttamassa itsensä valokuvaamossa, muun muassa tämä nimettömäksi jäänyt mies. Kuva on otettu Lappeenrannassa vuonna 1918.

On tammikuu 1918.

Jälkikäteen historiankirjat kirjoittavat, että sisällissota alkoi tammikuun 27. päivä. Mutta nyt sinne on vielä kymmenen päivää.

Viipurin linnoituksen asevarasto on lähettänyt ne Mikkelin sotilaskomitealle, punakaartilaisille.

Punainen puoli on järjestynyt järjestyskaarteiksi, valkoinen suojeluskunniksi. Lappeenrannasta kehittyy punaisten keskuspaikka Etelä-Karjalassa, Imatrasta valkoisten. Kummallakin puolella on pula aseista.

Vaunu 9168

Tammikuun 17 päivänä Viipurista lähti liikkeelle tavarajuna. Sen jatkona kolkkaa tavallinen umpivaunu, numero 9168. Vaunu on lastattu puisilla laatikoilla.

Juna matelee kohti Taavettia. On tammikuun 19. päivä.

Luumäen suojeluskunta on saanut vihiä, että puulaatikoissa on 200 japanilaista kivääriä, ja yli 10 000 patruunaa. Viipurin linnoituksen asevarasto on lähettänyt ne Mikkelin sotilaskomitealle, punakaartilaisille.

Suojeluskunta yrittää varastaa aseet omaan käyttöönsä, mutta ei onnistu. Se päättää tuhota lastin.

Vaunu ei pala kunnolla

Kun juna pääsee Simolan asemalle, kaksi suojeluskuntalaista valelee vaunun lamppuöljyllä ja yrittää sytyttää sen palamaan. Vaunu palaa vain osittain.

Lappeenrannan museot Lappeenrantalaiset suojeluskuntalaiset ilmeisesti vuonna 1918 otetussa ryhmäkuvassa. Takana on Koulukadun ja Snellmaninkadun risteys.

Vähän myöhemmin, Taavetin rautatieasemalla kahdeksanhenkinen joukko irrottaa vaunun junasta salaa, paikallisen asemapäällikön avulla.

He kuljettavat vaunun hiljaiselle seisakkeelle muutaman kilometrin päähän

Seisakkeella se murretaan auki. Suojeluskuntalaisilla on mukana kaksi hevosta rekineen. Niiden kyytiin mahtuu 70 kivääriä ja patruunoita, loput täytyy piilottaa läheiseen hiekkakuoppaan. Aseet jaetaan Luumäen suojeluskuntalaisille seuraavana aamuna.



Pari päivää myöhemmin punaiset lähtevät hakemaan aseita takaisin.

Taisteluja käytiin jo ennen sodan alkamista

Myöhemmin historiankirjat kirjoittavat, että Luumäellä käydään sisällissodan ensimmäinen merkittävä taistelu Itä-Suomessa.

Keväällä ympyrä sulkeutuu. Luumäellä käydään sisällissodan viimeinen taistelu, Kiurulan taistelu.

Suomen sisällissota alkoi 27. tammikuuta, ja kesti koko kevään. Ennen sen alkua käytiin muutama ihmishenkiä vaatinut kahakka, ensimmäinen viipurilaisessa Pietisen puusepäntehtaassa 19. tammikuuta.





Sisällisota alkoi 27. tammikuuta

27.1. Sisällissota puhkeaa virallisesti. Kämärän taistelu Kuolemanjärvellä.



25.2. Jääkärien pääjoukko saapuu Saksasta Vaasaan.



3 — 6.4. Punaiset antautuvat Tampereella.



29.4. Valkoiset valtaavat Viipurin. Joutsenolainen sahatyömies Hjalmar Kaipiainen toteuttaa miehineen Viipurin lääninvankilassa sodan pahimman punaisen terrorin surman, ja surmaa noin 30 siellä vankina ollutta valkoista.



1.5. Punaiset antautuvat Lahdessa.



16.5. Valkoiset juhlivat voitonparaatia Helsingissä. Virallisia aselepo- ja rauhanneuvotteluja ei koskaan käyty, eikä virallisia sopimuksia sisällissodan lopettamiseksi koskaan allekirjoitettu.



