Mikkeli siirtää kiistaa herättäneet varhaiskasvatusratkaisut ensi kevääseen – Itäisten kaupunginosien mallista ei syntynyt yhteistä linjaa

Mikkelin kaupunki lykkää kiistaa aiheuttaneet varhaiskasvatuksen ratkaisut ensi vuoden puolelle.

Päätös syntyi samalla, kun kaupunginhallitus käsitteli maanantaina kaupungin ensi vuoden talousarviota.

Muodollisesti ratkaisu tehtiin käsiteltäessä Tikanpellon päiväkodin hanketta.

Tikanpellon hanke on osa laajempaa itäisten kaupunginosien varhaiskasvatuksen ratkaisua.

Tikanpelto palautettiin uuteen valmisteluun, mikä tiesi koko paketin uutta käsittelyä.

Hallituksen jäsen Jyrki Koivikko (kok.) esitti, että asiassa olisi menty aiemmin esillä olleiden linjojen mukaan. Tämä olisi tarkoittanut Launialan koulun muuttamista päivähoitokäyttöön.

Esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi. Koivikko jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) totesi maanantaina budjettikokouksen jälkeen, että päättäjät katsoivat parhaimmaksi tässä vaiheessa siirtää käsittelyä tuonnemmaksi.

Syy on se, että yhteistä mallia ei tahtonut löytää sen enempää virkajohdon kuin poliittisten päättäjienkään parissa.

Tässä on ollut vähän huonoa valmistelua. — Arto Seppälä

– Voi sanoa, että tässä on ollut vähän huonoa valmistelua. Käsittelyssä on ollut jopa 12 erilaista mallia, ja viimeisiä tuodaan hallitukseen päivää ennen kokousta. Ei näin toimita. On parempi ottaa aikalisä.

Asia etenee nyt niin, että ennen joulua käydään keskustelut muutaman vaihtoehdon pohjalta. Sen jälkeen valtuusto tekee linjauksen helmikuun kokouksessaan.

Hallitus käsitteli maanantaina muutenkin varhaiskasvatusta.

Kaupunki aikoo keskittää laajennetun varhaiskasvatuksen ja päivähoidon järjestelyjä.

Hallituksen valtuustolle antaman esityksen mukaan vuorohoito ja laajennettu varhaiskasvatus keskitetään siten, että Kalevankankaan ja Saksalan päiväkotien aukioloaika muutetaan kello 6.30–17.00 väliselle ajalle.

Lisäksi Lähemäen päiväkodin aukioloaikaa jatketaan tunnilla iltakahdeksaan. Samalla Naisvuoren aukioloaika muutetaan kello 5–23.00 väliselle ajalle.

Päätös ei ollut yksimielinen, vaan se vaati äänestyksen.

Soile Kuitunen (sd.) esitti, että Saksalan, Naisvuoren, Kalevankankaan ja Lähemäen päiväkodit säilyvät nykyisellään laajennetun aukioloaikojen päiväkoteina.

Perustelu oli lähinnä se, että tällaiselle palveluaikataululle on Mikkelissä kysyntää muun muassa vuorotyön vuoksi.

Esitys sai taakseen vain kaksi muuta SDP:n hallitusjäsentä. Keskusta, kokoomus, vihreät ja kristillisdemokraatit olivat uuden järjestelyn kannalla.