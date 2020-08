Heinäkuun kesäsää oli Mikkelissä keskimääräistä viileämpi, mutta lähellä tavanomaista – Yleisesti koko maassa heinäkuu oli normaalia koleampi ja sateisempi

Mikkelissä heinäkuun sää oli Ilmatieteen laitoksen meteorologin Eveliina Tuovisen mukaan viileä, mutta ei harvinaislaatuisesti.

– 15 asteen kesäpäivät ovat laskeneet keskiarvoa aika merkittävästi. Kokonaiskuvassa heinäkuun sää oli melko tavallinen ja myös helteitä ja lämpimiä kesäpäiviä oli heinäkuussakin.

Heinäkuun lämpötilat asettuivat noin 20 asteen molemmin puolin. Kuun loppupäässä säähän tuli muutos.

– Heinäkuun 21. päivän jälkeen lämpötila tuli rymähdyksellä alas. Heinäkuun loppupuolella Mikkelissä oli yhteensä neljä päivää vain 15 astetta lämmintä, Tuovinen kertoo.

Karkeammassa ennusteessa näyttäisi siltä, että lämpimämpään elokuuhun voisi olla mahdollisuus. — Nina Karusto

Muutamat viimeiset heinäkuun päivät olivat tavallisissa lämpötilalukemissa. Tuovinen toteaa, että yleisesti heinäkuu ei Mikkelin alueella poikennut paljoa tyypillisestä suomalaisesta kesäsäästä.

– Heinäkuu loppui aika kesäisessä säässä. Välillä päivän ylimmät lämpötilat jäivät matalaksi, ja se käy tietysti silmään, jos heinäkuussa joku päivä lämpötila on ollut 15 astetta. 20 asteen lämpötilat ovat tyypillistä Suomen kesäsäätä, ja hellettä heinäkuussa odotetaan esiintyvän jonkin verran ja sitä esiintyikin, Tuovinen toteaa.

Sateen osalta Mikkelissä oltiin lähellä keskiarvoa. Heinäkuussa taivaalta ropisi 75 milliä vettä, kun tavallinen heinäkuun keskiarvo Mikkelissä on 73 milliä. Ukkosia esiintyi jonkin verran, mutta Tuovisen mukaan ukkosten osalta on vaikea sanoa, mikä on tavallista ja mikä ei.

– On olemassa kovia ukkoskesiä ja ei kovia ukkoskesiä. Tänä kesänä on ollut keskimääräistä heikompi ukkoskesä.

Ilmatieteen laitoksen tiedotteen mukaan heinäkuu oli koko maassa tavanomaista viileämpi ja sateisempi. Hellelukemia mitattiin Suomessa yhteensä kymmenenä päivänä, mikä oli kuusi päivää alle tavanomaisen heinäkuun hellemäärän.

Heinäkuu oli koko maassa tiedotteen mukaan sateinen ja poutajaksot jäivät lyhyeksi. Yli 100 millimetrin sademääriä havaittiin heinäkuun aikana yleisesti koko maassa. Viimeksi näin sateinen heinäkuu on ollut vuonna 2017.

Loppuviikolla lämpenee ja elokuussa on mahdollisuus parempiin kesäsäihin

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Nina Karuston mukaan Mikkelin alueen lämpötilat lähtevät tulevan perjantain paikkeilla nousuun.

– Loppuviikosta lämpötilat ovat 20–23 asteen välillä, mutta iltapäivän kuurosateita voi vielä esiintyä.

Yöt poutaantuvat, ja lauantaina ja sunnuntaina on Karuston mukaan lämmintä. Viikonloppuna voidaan päästä vielä hellelukemiin, ja sateen todennäköisyys on pieni, vaikka taivaalle kehittyy pilviä.

Lämmin ilmamassa ehtii siirtyä viimeistään sunnuntaina Mikkelin alueelle ja lämpötila voi nousta yli 25 asteen. — Nina Karusto

– Lauantaipäivälle kehittyy kumpupilveä, ja jo lauantaina voi olla helteen mahdollisuus. Pilvisyys vaikuttaa eniten siihen, yltääkö helle alueelle vai jääkö se vielä Suomen länsiosiin.

Sunnuntaina voi vielä esiintyä pieniä kuurosateita, mutta Karusto ennustaa sunnuntaista viikon lämpimintä päivää Mikkelissä.

– Lämmin ilmamassa ehtii siirtyä viimeistään sunnuntaina Mikkelin alueelle ja lämpötila voi nousta yli 25 asteen. Sunnuntai näyttäisi olevan viikon aurinkoisin päivä.

Elokuussa on Karuston mukaan vielä mahdollisuus lämpimämpiin sääjaksoihin, mutta kauas ulottuva ennuste on vielä epävarma.

– Karkeammassa ennusteessa näyttäisi siltä, että keskimääräistä lämpimämpään elokuuhun voisi olla mahdollisuus.