Ilmaisten liukuesteiden hakeminen on aiheuttanut ruuhkia Carlsonille – Mikkelin kaupunki ja tavaratalo toivovat, etteivät kaikki yli 65-vuotiaat tulisi paikalle heti kaupan ovien avauduttua

Mikkelin kaupungin yli 65-vuotiaille mikkeliläisille jakamat ilmaiset liukuesteet ovat osoittautuneet suosituiksi. Jopa niin suosituiksi, että Carlsonin tavaratalon jalkineosasto on ollut ruuhkautunut ensimmäisen aukiolotunnin aikana kello 10–11 välillä torstaisin ja perjantaisin, jolloin liukuesteitä jaetaan.

Liukuesteitä jaetaan 50 000 euron edestä. Rahoitus tulee Mikkelin kaupungin saamista perintövaroista.

Sujuvan asioinnin ja koronariskien vähentämiseksi Mikkelin kaupunki ja Carlson suosittelevat hyödyntämään koko tavaratalon aukioloaikaa, jotta asiakasmäärää saadaan tasattua useammalle tunnille torstaisin ja perjantaisin.

Carlsonilla ohjataan nyt yläkerran jalkineosastolle korkeintaan 50 asiakasta samanaikaisesti, jotta turvavälien noudattaminen onnistuu. Asioitaessa suositellaan käyttämään kasvomaskin käyttöä Essoten vallitsevan ohjeen mukaisesti, samoin hyvää käsihygieniaa ja tietysti asioimaan ainoastaan terveenä.

– Ketään emme ole joutuneet käännyttämään pois. Koronatilanteen takia haluamme pitää huolta turvallisesta asioinnista, niin että turvavälit on mahdollista pitää, Mikkelin Carlsonin tavaratalojohtaja Taru Kuosma kertoo.

– Ruuhka on syntynyt, kun on odotettu tavaratalon ovilla liikkeen avaamista. Viime viikon perjantaina tavaratalon auettua oli suurin ruuhka. Isossa kuvassa asiointi on sujunut kuitenkin hyvin.

Liukuesteitä jaetaan koko talvi

Liukuesteiden jakaminen toimii niin, että myyjä tiedustelee asiakkaalta tämän kengän numeroa ja tarjoaa asiakkaalle sopivan koon.

– Jokainen Mikkelissä asuva yli 65-vuotias saa noutaa yhden parin, jotta mahdollisemman monelle tarvitsijalle riittää liukuesteitä. Kannattaa kuitenkin kysyä vielä myyjältä ennen kassalle menoa sopivaa kokoa kuhunkin kenkään sopivaksi. Liukuesteitä voi käyttää useimpien kenkämallien kanssa, Kuosma neuvoo.

Liukuesteiden luovuttaminen tapahtuu henkilökortti esittämällä. Näin Carlson voi laskuttaa kaupunkia luovutettujen liukuesteiden mukaisesti. Tästä syystä vaihto- tai palautusoikeutta ilmaisille liukuesteille ei ole.

Kaupunki helpottaa myös huonokuntoisen tai autottomien asiointia mahdollistamalla liukuesteiden hakemisen toisen henkilön puolesta. Liukuesteisiin oikeutetun yli 65-vuotiaan mikkeliläisen lähiomainen tai muu luotettu henkilö voi hakea liukuesteet näyttämällä liukuesteisiin oikeutetun henkilökorttia. Tässä yhteydessä hyväksytään myös kuvaton Kela-kortti henkilöllisyystodistuksena.

Henkilökortin lisäksi hakijalla tulee olla tiedossa liukuesteisiin oikeutetun kengän koko sekä pääasiallinen käyttötarkoitus, koska liukuesteitä on kolmea eri mallia.

Ilmaisia liukuesteitä on mennyt Mikkelin Carlsonin tavaratalojohtajan mukaan nyt jo noin 1 500 kappaletta. Liukuesteiden jakaminen jatkuu läpi talven.