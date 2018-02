Moision koulun vanhan osan oppilaille etsitään väistötiloja — Vanhoista tiloista on päästävä pois sisäilmaongelmien takia Kaupungin mukaan koulun puuosassa on rakenteellisia puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi. Risto Hämäläinen Moision koulun vanhassa osassa on havaittu sisäilmaongelmia, jotka voivat aiheuttaa oireita oppilaille ja henkilökunnalle.

Mikkelin Moision koulun vanhan osan oppilaille ja henkilökunnalle etsitään väistötiloja sisäilmaongelmien takia. Väistötiloja tarvitaan yhteensä neljälle opetusryhmälle sekä samassa siivessä sijaitseville oheistoiminnoille.

Sisäilmaongelmien aiheuttamia oireita on tullut lähinnä vanhassa osassa koulua. Uudessa osassa ei ole sisäilmaongelmia.

Kaupungin tiedotteen mukaan koulun puuosassa on rakenteellisia puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi. Koulun sisäilmatyöryhmän mukaan Moision koulun vanhalle puuosalle ei ole enää tarpeellista tehdä uusia tutkimuksia vaan oikea ratkaisu olisi uudet, terveelliset tilat. Sisäilmatyöryhmän mukaan tilojen käyttöä ei kuitenkaan ole tarvetta rajoittaa nykyisestä eli koulua ei olla laittamassa käyttökieltoon.

Kaupunki kehottaa vanhempia ilmoittamaan oppilaiden oire-epäilyistä kouluterveydenhoitajalle.

Moision koulussa on luokat 1—6. Oppilaita koulussa on 143. Moision kouluun suunnitellaan uudisrakennusta, joka tulisi koulun nykyisen uuden osan yhteyteen. Vanha osa on tarkoitus purkaa.

Länsi-Savo on selvittänyt kaikkien Mikkelin koulujen sisäilmatilanteen. Kartoituksessa Moision koulu ja erityisesti sen vanha osa on määritelty sisäilmaongelmaiseksi kouluksi. Muut sisäilmaongelmaiseksi luokitellut koulut ovat Peitsarin koulu, Urpolan koulu, Rahulan koulu ja Urheilupuiston koulu.

Alla olevasta kartasta voit katsoa oman lähikoulusi sisäilmatilanteen.