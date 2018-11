Vihreiden mikkeliläinen varapuheenjohtaja Veli Liikanen pitää todennäköisenä, että puolueen ex-puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Haavisto valitaan puolueen seuraavaksi puoluejohtajaksi.

Vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu lauantaina valitsemaan puheenjohtajaa paikalta väistyvän Touko Aallon tilalle.

— Pekka Haavisto on hyvä ehdokas. Hänellä on vahva kannatus, sanoo Liikanen.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut toistaiseksi vasta kaksi ehdokasta, Haavisto ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreiden nimekkäimmistä politiikantekijöistä yksi kerrallaan on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä tehtävään.

Pitkälle spekuloitiin muun muassa edellisen puheenjohtajan, kansanedustaja Ville Niinistön ilmaantuvan ehdokasjoukkoon.

Niinistö kuitenkin ilmoitti, että ei lähde kisaan, eikä asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissakaan. Niinistö sanoo tähtäävänsä europarlamenttivaaleihin.

"Vain vähän aikaa opetalla"

Liikanen olisi mielellään nähnyt puheenjohtajakeskustelussa mukana useampiakin ehdokkaita, esimerkiksi nimenomaan puolueen nuorempaa kaartia.

— Toivoin, että joku nuorista olisi ollut ehdolla, mutta he ovat itse asian harkinneet.

Liikanen ei lähde lähemmin arvioimaan sitä, miksi nuoremmat eivät tällä erää ole mukana.

— Totta on kyllä se, että tässä on vain vähän aikaa opetella ja valmentautua puheenjohtajaan tehtävään. Siinä mielessä kokeneet nimet ovat etusijalla.

Ehdokkuudesta kieltäytyneetkin totesivat perusteluksi, että puoluejohtajaksi tarvitaan nykytilanteessa tunnettu henkilö.

Tätä mieltä olivat muun muassa kansanedustaja Emma Kari ja puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

Risto Hämäläinen Pekka Haavisto oli vihreiden puheenjohtaja 1990-luvulla. Hän kuuluu puolueen kokeneempaan kaartiin ja luottohenkilöihin. Hän on ollut muun muassa kahdesti puolueen presidenttiehdokas.

Julkisuudessa on spekuloitu sillä, että kiinnostusta asettua puoluejohtajan rooliin jarruttaa tiedossa oleva pätkäpuheenjohtajuus ja eduskuntavaalien läheisyys.

Jos nopeaan tahtiin puoluejohtajan paikalle siirtynyt puheenjohtaja kohtaa ensi kevään vaaleissa tappion, tiedossa olisi kitkerä alkukesän puoluekokous ja uusi puheenjohtajavaali.

Vihreissä kuitenkin lasketaan, että kun puolueen kannatusluvut viime kuntavaalien perusteella näyttävät hyviltä, riski vaalitappiosta on pieni, joten ehdokkaiden kieltäytymisien syyt ovat muualla.

Haavisto oli vihreiden puheenjohtaja vuosina 1993—1995. Palaaminen puoluejohtoon tuntuu varsin ilmeiseltä.

Suomen Tietotietotoimisto STT:n kyselyssä puoluevaltuuskunnan jäsenien keskuudessa Haavistolla on kannatusta. Kyselyssä Haavisto sai selkeästi enemmän ääniä kuin Alanko-Kahiluoto.

Alkajaisiksi pätkätoimi



Menettely on se, että puoluevaltuuskunnan jäsenet voivat esittää puheenjohtajaehdokasta. Jos esitys tulee molemmille nyt kisaan ilmoittautuneille, eikä kumpikaan vetäydy, edessä on äänestys.

Puolueen mukaan lauantaina nimettävä puheenjohtaja hoitaa tehtävää puoluekokoukseen saakka. Jatkon ratkaisee puoluekokous.

Liikanen on asettumassa Haaviston kannalle. Hän arvioi, että muita nimiä kisaan tuskin ilmaantuu.

Liikanen on jo aiemmin todennut, että hän itse ei tavoittele puoluejohtajan paikkaa.

— Jos puoluevaltuuskunnan kokouksessa ei tapahdu mitään todella yllättävää, en peru kantaani. Valinta tehtäneen Haaviston ja Alanko-Kahiluodon väliltä, sanoo Liikanen.