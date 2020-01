Virasto haluaa selkeyttää taksien hinnastoja yhteisellä ilmeellä – Mikkeliläinen taksiväki pelkää, että muutos antaa asiakkaille väärän kuvan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määräsi Suomen taksien hinnoille yhteisen värimaailman ja symbolit. Viraston mukaan tavoitteena on selkeyttää hinnoittelua kuluttajille. Let's Go Taksi Mikkelin palvelupäällikkö uskoo, että vaikutus voi olla jopa päinvastainen, koska eri yritysten hinnoittelussa on eroja.