Mitä ihmettä tekee hyvinvointiteknologiaohjaaja? Mikkeliläisen Pauliina Kinnusen työkavereita ovat aktiivisuusrannekkeet ja verenpainemittarit

Essoten Omatorin hyvinvointiteknologiaohjaaja Pauliina Kinnunen, mitä hyvinvointiteknologiaohjaaja tekee?

— Työ on pohtia asiakkaan kanssa hänen arkensa turvallisuutta sekä auttaa häntä ja hänen läheisiään miettimään, miten kotona asumista ja hyvinvointia voidaan tukea. Taustalla on joku arkinen huoli. Minun tehtävänäni on auttaa löytämään käytännön ratkaisuja; teknisiä laitteita ja apuvälineitä. Työ on myös tiedon jakamista ja kouluttamista. Esimerkiksi kotihoito käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään.

Miten hyvinvointiteknologia näkyy arjessa?

— Hyvinvointiteknologiaa löytyy ihan tavallisista kaupoista. Sellaisia ovat mm. verenpainemittarit, aktiivisuusrannekkeet. Niitä voidaan hyödyntää terveyden ja toimintakyvyn seuraamisessa ja edistämisessä. On myös arkea helpottavia laitteita ja apuvälineitä, jotka keventävät vaikkapa omaishoitajan työtä.

Millainen on työpäiväsi?

— Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Siinä on paljon asiakkaitten kohtaamisia ja liikun koko Essoten alueella esittelemässä tai kouluttamassa. Eniten tapaan asiakkaita Mikkelissä Omatorilla, jossa meillä on Hektori-niminen esittelytila. Työhön kuuluu myös tavallisia toimistohommiakin.

Millaisille väestöryhmille ohjaus suunnataan?

— Se on suunnattu ihan tavallisille ihmisille ja kaikenikäisille. Kuka tahansa on tervetullut tutustumaan arkiteknologiaan Omatorille. Meillä käy myös muita ryhmiä tutustumassa. Viimeksi kävi kiinalaisryhmä tutustumassa suomalaiseen toimintatapaan.

Tulevatko asiakkaat ohjaukseen itse vai lähetteellä?

— Mitään lähetekäytänteitä meillä ei ole. Meillä on avoimet ovet. Täällä saa tietoa laitteista ja käyttöopastusta. Tietenkin voi varata myös yksilöllisen ajan, jos haluaa keskustella omaa asiaansa ohjaajan kanssa.

Kuuluuko työhösi teknisten välineistön kehittämistä?

— Kehittämistyö kuuluu yrityksille. Oma työni on ohjausta, kouluttamista, motivointia, tiedon jakamista ja kannustamista.

Millainen hyvinvointiteknologiaohjaajan koulutus on?

— Koulutus voi olla ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa saatu koulutus. Itse olen kuntoutuksen ammattilainen toimintaterapeutti (YAMK).

Koetko tekeväsi hoitotyötä?

— Enemmän tämä on ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta, mutta myös kuntouttavaa työtä.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 13.3.