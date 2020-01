Auto suistui tieltä järveen Anttolassa, kantatie 62 on suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikalla

Auto on suistunut tieltä ja päätynyt järveen Mikkelin Anttolassa. Onnettomuuden takia kantatie 62 on suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus.

Twitterissä poliisi tiedottaa, että veteen uponneen auton kuljettaja saatu ambulanssiin ja kuljetetaan sairaalaan. Autossa ei ollut muita matkustajia.

Liikennekeskuksen tiedotteen mukaan onnettomuuspaikka on välillä Kirkonkyläntien läntinen liittymä - Anttolan kirkonkyläntien itäinen liittymä.

Liikenne onnettomuuspaikalla on edelleen poikki. Kiertotie kulkee Anttolan kylän kautta.