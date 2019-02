Mikkelin kaupunki on löytämässä ratkaisun vuokrakerrostalotonttien hintakiistaan.

Jos asunto-osakeyhtiö haluaa ostaa kaupungin omistaman vuokratontin omakseen, menettelyksi on tulossa se, että ostaja saa ostaa tontin vuoden 2013 valtuuston hinnoittelupäätöksen mukaisella hinnalla.

Kaupasta päättää kaupunkiympäristölautakunta, joka kuitenkin voi käyttää hinnoittelussa harkintaa, joko alentaa hintaa 20 prosenttia tai nostaa 200 prosenttia.



Järjestely on voimassa kuluvan vuoden ajan. Sitten kerrostalotonttien hinnoittelussa tulee voimaan vuonna 2017 päätetty hinnoittelumalli.

Menettelyn linjasi kaupunkiympäristölautakunta tiistain kokouksessaan. Asia menee vielä valtuustoon saakka lopullisesti päätettäväksi.

Lautakunnan esityksellä saadaan ratkaisu viime vuodesta saakka käytyyn vuokrakerrostalotonttien kauppahinnoitteluvääntöön.

Kiista nousi esille, kun Sammonkadulla sijaitseva asunto-osakeyhtiö halusi ostaa kaupungin vuokratontin itselleen.

Osapuolet olivat eri mieltä tontinhinnasta. Vanha hinta liikkuu 100 000 euron tienoilla, uusi on lähes kaksinkertainen.



Omakoti- ja rivitalotonteissa on käytetty niin sanottua prosenttiharkintaa, eli kaupunki on voinut joko huovistaa tai nostaa hintaa.

Kerrostalotonteissa tätä harkintaa ei ole ollut, joten tonttikaupasta vastaavien virkamiesten mukaan valtuuston hinnoittelupäätöksessä on ollut virhe, joka pitäisi oikaista.

Ainakin osassa vuokrakerrostalotonttien kaupoissa on ollut harkinta, mikä yleensä on tarkoittanut kalliimpaa hintaa.

Tästä virheenoikaisusta ei nyt enää puhuta mitään, vaan siirretään päätösvalta tonttikaupasta kaupunkiympäristölautakunnalle.

Siirtymäajan menettely jo näkyi lautakunnan listalla, kun kaupunki myy Siekkilän kaupunginosassa olevalle taloyhtiölle tämän vuokratontin.

Hinta on perushinta, jossa ei ole harkintakorotuksia. Yhtiö maksaa runsaan 5 000 neliön tontista lähes 340 000 euroa.



Päätöksenteossa ei vielä ole Sammonkadun yhtiön tonttikauppaa, josta koko prosessi sai alkunsa.

Kauppa on ollut jäissä, koska yhtiö päätyi hintaerimielisyyksien vuoksi valvomaan etuaan valitusteitse.

Kaupungin mukaan tämä kauppa tulee seuraavaan lautakuntaan, ja tiettävästi lähtökohtana on, että asunto-osakeyhtiö saa ostaa tontin haluamallaan huokeammalla hinnalla.