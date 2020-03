Xamkissa 93 prosenttia opetuksesta toteutetaan nyt etänä koronaviruksen takia – Parinkymmenen opiskelijan valmistuminen siirtyy

Koronaviruksen aiheuttama pandemia haastoi ammattikorkeakoulut siirtymään pika-aikataululla etäopetukseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa tällä hetkellä 93 prosenttia opetuksesta toteutuu nyt etäjärjestelyin.

Xamk siirtyi etäopetukseen 18. maaliskuuta alkaen.

Xamkissa on tällä hetkellä käynnissä 1 468 opintojaksoa, joista 1369 tarjotaan nyt etäopetuksena. Syksyllä 2020 toteutettavaksi siirrettiin 99 opintojaksoa eli noin 7 prosenttia.

– Henkilökuntamme on tehnyt hyvää työtä etäopetukseen siirtymisessä. Meidän ei ole tarvinnut perua vielä yhtään opintojaksoa tältä vuodelta, rehtori Heikki Saastamoinen kertoo tiedotteessa.

Joidenkin valmistuminen viivästyy

Paras tilanne on kielten ja tekniikan opinnoissa. Sen sijaan kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa on Saastamoisen mukaan enemmän haasteita, sillä opiskeluun kulttuurialalla liittyy runsaasti käytännön tekemistä työpajoissa ja sote-puolella puolestaan hoitotaitojen harjoitteluun liittyvää ryhmäopetusta.

Noin parinkymmenen opiskelijan valmistuminen siirtyy tämän vuoksi keväästä myöhäisempään ajankohtaan.

Xamkissa on tällä hetkellä opiskelijoita 63 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ja 28 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijoita Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla on yhteensä noin 10 000. Tällä hetkellä he suorittavat opintojaan eri puolilta Suomea ja maailmaa.