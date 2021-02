Itä-Suomen poliisi paljasti kannabiskasvattamon Mikkelissä ja pysäytti huumeita välittäneen organisaation

Itä-Suomen poliisilaitos on onnistunut katkaisemaan yhden ammattimaisen huumekasvattamon toiminnan Mikkelissä.

Poliisi ratsasi marraskuussa mikkeliläiskiinteistön, joka osoittautui kannabiskasvattamoksi. Poliisin arvio on, että kiinteistön useissa tiloissa toimineessa kasvattamossa on ollut enimmillään satoja kasveja kasvamassa samanaikaisesti.

Tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen ei paljasta, missä päin Mikkeliä kyseinen kiinteistö sijaitsee, tai minkälaisesta kiinteistöstä tarkalleen ottaen on kyse, mutta kertoo sen olevan verrattavissa omakotitaloon.

– Kyllä kiinteistön sijainti on Mikkelissä ainakin niin sanotusti piireissä tiedossa, Häkkinen lisää.

Huumeiden kasvattajaorganisaatiota on tutkittu Itä-Suomen poliisilaitoksella Mikkelissä syksyn ja kuluvan talven aikana. Tutkinnan aikana on selvinnyt, että organisaatio on toiminut useammilla paikkakunnilla. Kyse on eräänlaisesta tukkuportaasta huumekaupassa.

Kyllä kiinteistön sijainti on Mikkelissä ainakin niin sanotusti piireissä tiedossa. — Timo Häkkinen

Toimintaa usealla paikkakunnalla

Poliisin mukaan useita kiloja valmista ja myyntikuntoista kannabista on toimitettu kasvattamolta Mikkelissä toimineiden tukkuostajien kautta edelleen käyttäjille Mikkelin lisäksi myös useampaan muuhun kaupunkiin.

Asiaan liittyen kiinniottoja on tehty Mikkelissä, Mäntyharjussa ja Helsingissä. Noin kahtakymmentä henkilöä epäillään eri asteisista huumerikoksista. Tutkinnassa on tullut ilmi myös muita rikoksia, kuten pahoinpitelyjä.

Kuulustelut on nyt saatu päätökseen ja poliisin esitutkinta on valmistumassa. Asiaan liittyviä henkilöitä ei ole enää vangittuina, mutta osa heistä on matkustuskiellossa.

Häkkinen kertoo, että asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan todennäköisesti tämän kevään aikana.