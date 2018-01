Anttolan yhtenäiskoulun lukukausi alkoi ankeasti — Väistötiloistakin jouduttiin evakkoon kosteusvaurion takia Viidennen luokan opetusparakista löytyi kosteusvaurio. Uutta parakkia joudutaan odottelemaan reilu viikko. Jaakko Avikainen Anttolan yhtenäiskoulussa on opiskeltu parakeissa ja muissa väistötiloissa jo kaksi vuotta.

Anttolan yhtenäiskoulun lukuvuosi ei alkanut parhaalla mahdollisella tavalla. Väistötiloissa toimivan koulun yhdestä parakista paljastui kosteusvaurio. Se pakotti koulun viidennen luokan uusiin väistötiloihin, viereiselle Anttola-talolle. Viitosluokka joutuu opiskelemaan näissä tiloissa ainakin ensi viikon.

Rehtori Sirpa Rossin mukaan kosteusvaurio löytyi parakin ikkunan karmista.

— Parakit omistavan Cramo Adapteon henkilökunta tutki asian. Meille on luvattu, että tilalle vaihdetaan uusi parakki. Tämän hetken tiedon mukaan saamme uuden parakin reilun viikon päästä, viikonloppuna 13.—14. tammikuuta, Rossi sanoo.



Kosteusvaurio paljastui henkilökohtaisten havaintojen perusteella.

— Henkilökunta oli huomautellut kyseisessä tilassa oudosta hajusta. Se tuntui myös tavaroissa, joita siirrettiin luokasta toiseen, Rossi sanoo.

Muutto väistötilojen väistötiloihin aiheuttaa lisää siirtymisiä koululle, joka jo muutenkin on ahtaalla parakeissa ja Anttola-talon väistötiloissa.

— Jonkinlaista siivoustakin joudutaan varmasti tekemään. Toivottavasti tällaisia ei enää tule tai meiltä loppuvat tilat kesken, Rossi toteaa.





Anttolan yhtenäiskoulu on toiminut väistötiloissa kaksi vuotta. Evakkoon jouduttiin, kun vanha koulurakennus todettiin monen korjausyrityksen jälkeenkin käyttökelvottomaksi jatkuvien sisäilmaongelmien takia.

Anttolassa odotellaan nyt päätöstä uudesta kouluratkaisusta. Asiaa edistävän suunnittelutyöryhmän seuraava kokous on ensi viikon torstaina.

Vielä ei ole tiedossa, koska anttolalaiset pääsevät uuteen kouluun.



Tuleva kouluratkaisu tulee nojautumaan hajautettuun malliin. Anttola-talon yläkerrassa on tiloja, joita tullaan käyttämään opetukseen. Loput opetustilat tulevat uudisrakennukseen, joka toteutetaan ulkoistamismallilla. Mikkelin kaupunki vuokraa tilat ulkopuoliselta toimijalta.

Mikkeli edellyttää toteuttajalta, että koulurakennuksesta tulee muuntojoustava. Tämä tarkoittaa sitä, että tilojen on oltava muuteltavissa vaihteleviin oppilasmääriin sopivaksi. Rakennus toteutettaneen tästä syystä valmiista elementeistä.



Nyt Anttola-taloon on sijoitettu kouluruokala sekä kotitalouden, kuvaamataidon sekä tekstiilityön opetustilat. Ne jäänevät Anttola-taloon myös jatkossa.

— Me toivomme, että koulu olisi koulu. Siis mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus. Erityisesti me odotamme liikuntasalia. Liikuntatilat puuttuvat meiltä täysin, Rossi kertoo.



Vielä ei ole tiedossa, koska anttolalaiset pääsevät uuteen kouluun. Tavoitteena on, että uusi koulu olisi käyttökunnossa vuoden 2019 syksyllä.

Mikkelin kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen sanoo, että opetustilojen sijoittelun miettiminen on vielä kesken. Kun se on valmis, asiassa päästään eteenpäin.

— Urakkalaskentaan pitäisi päästä alkuvuodesta, jotta rakentamaan päästäisiin tänä vuonna, Hyttinen arvioi.



Anttolassa odottavien aika on ollut pitkä.

— Onhan tämä parakkitilanne uuvuttava kaikille. Tulisipa joku tänne katsomaan pariksi viikoksi, miten me juoksemme paikasta toiseen, Rossi sanoo.

Rehtori korostaa, ettei halua moittia ketään.

— Teemme töitä valoisalla ja optimistisella mielellä. Ja odotamme uutta koulua kovasti, Rossi päättää.