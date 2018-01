Attendo haluaa nyt rekrytoida hoiva-avustajia — palkka 125 euroa vähemmän kuin lähihoitajalla Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan hoiva-avustajan peruspalkka on noin 1752 euroa, kun taas lähihoitajan on noin 1877 euroa. Vesa Vuorela Filippiineiltä kotoisin oleva Madeleine, 28, päätti lähes neljä vuotta sitten lähteä hoiva-avustajaksi Suomeen. Hän kouluttautui lähihoitajaksi oppisopimuksella Attendo Lavilanhovissa.

Attendon nettisivujen mukaan hoiva-avustajan työnkuvaan kuuluu asukkaiden jokapäiväiseen avustamiseen ja perushoitoon osallistuminen. Tehtävää kuvaillaan seuraavasti:

”Hoiva-avustaja on läsnä ja innostaa asukasta selviytymään juuri silloin, kun asiakkaan voimavarat eivät riitä. Työhön kuuluu vaatehuoltoa sekä tarvittaessa töitä ryhmäkotien keittiössä ja puhtaanapidossa.”

Attendon mukaan ongelmana on, että hoiva-avustajia on hankala löytää. Pian tekijöitä aletaan etsiä myös huhtikuussa avattavaan Attendon Marsalkanhoviin.

— Ensin rekrytoidaan työntekijöitä paikkakunnalta, mutta kaikkialla se ei ole helppoa, kertoo Attendon Itä-Suomen aluejohtaja Anne Flink.

Peruspalkka 1752, 44 euroa

Attendon mukaan filippiiniläisille hoiva-avustajille maksetaan työehtosopimuksen taulukkopalkan mukaista palkkaa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan hoiva-avustajan peruspalkka on 1752,44 euroa, kunnes kokemusta karttuu viisi vuotta. Lähihoitajan peruspalkka on 1876,67 euroa, sairaanhoitajan 2116,08 euroa. Jos tekee kolmivuorotyötä, lisät tuovat 50—300 euroa kuukaudessa.

Attendo on kertonut Iltalehdelle, että yhtiöllä on noin 200 filippiiniläistaustaista hoitajaa Suomessa. Lehden mukaan heistä parikymmentä on saanut Migriltä kielteisen oleskelulupapäätöksen.

— Oleskelulupaongelmia ei ole ollut Mikkelin seudulla, kertoo Attendon viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja.

Attendo on kertonut rekrytoivansa Filippiineiltä työvoimaa, koska kotimaista ei ole aina kaikkialle löytynyt.

Pääluottamusmies: Hoiva-avustajien pikakoulutus ongelmallinen

Attendon pääluottamusmiehen Ulla Tantun mukaan hoiva-avustajien koulutusta järjestetään ympäri Suomen.

— Liitot kokevat pikakoulutuksen avustaviin tehtäviin ongelmallisena. Hoiva-avustajat ovat usein esimerkiksi lähihoitajien työparina, jolloin hoitajien työtaakka kasvaa.

Tanttu huomauttaa, että suomalaisia hoitajia on parhaillaan myös työttöminä.

"Hoitaja voi poimia roskan asukkaan asunnon lattialta"

Jos hoiva-avustajia olisi tarpeeksi, Flinkin mukaan lähihoitajien ja sairaanhoitajien osaamista voitaisiin käyttää itse hoitoon.

— Kaikki työ hoivakodissa ei ole hoitotyötä, koska kyseessä on kodinomainen asuminen. Hoivakodin arkeen kuuluu kodinhoidollisia tehtäviä. Hoitaja voi poimia roskan asukkaan asunnon lattialta.

Flinkin mukaan sairaanhoitajan tehtävä on vastata asukkaiden sairaanhoidollisista tehtävistä ja lääkehuollosta. Lisäksi hän näkee hoitajan tehtäväksi sen, että hän elää asiakkaiden arjessa mukana.