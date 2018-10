Zombihippa ja pallonryöstö ovat ihan hyviä lajeja koululiikuntaan — Juvalaisessa Kuosmalan koulussa madalletaan liikkumisen kynnystä

Moni kouluikäinen on vieraantunut liikkumisesta, joten koululiikuntaan olisi hyvä hakea väriä ja vivahteita myös leikeistä ja peleistä, uskotaan Juvalla.

Kuosmalan koulun pihalla on vipinää. Pihalla pyörii vaihda paikkaa -peli ja läheisellä nyppylällä treenataan kalliokiipeilyä. Välillä jutellaan puiden väliin viritetyssä teltassa ja rauhoitutaan koulun salissa.

Viidennen luokan oppilas Emmi Reponen tulee iloisena kiipeilemästä.

— Oli se hauskaa. En ollutkaan ennen sitä kokeillut, hän kertoo.

Reposelle maistuvat juvalaisen kyläkoulun liikuntatunnit. Niillä kun tehdään muutakin kuin sitä vakavamielisintä koululiikuntaa.

— Meillä on myös kaikenlaisia pihaleikkejä, kuten pallonryöstöä ja sellaista, sanoo poniratsastusta harrastava alakoululainen.

Kuosmalan touhupäivä oli osa hanketta nimeltä Iloon yli esteiden. Hanke toteutetaan tänä syksynä, ja se on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa.

Hanke pyrkii innostamaan lähikoulujen oppilaita sekä koulun henkilöstöä arkiliikuntaan. Siinä on mukana 29 koulua.

Kuosmalassa liikutaan ja touhutaan muutenkin kuin teemapäivien ja hankkeiden takia. Koulunjohtaja Pekka Lampinen kertoo, miksi.

— Olemme huomanneet koululaisten liikkumisen on vähentyneen. Kouluun tullaan autokyydillä, eikä liikunnallisia harrastuksiakaan ole välttämättä kaikilla. Voisi sanoa, että joidenkin lasten minäkuva liikkumisen suhteen on muuttunut. Se ei tunnu omalta jutulta, Lampinen muotoilee.

Tilannetta voi korjata helpoin konstein — varsinkin alakouluissa, jollainen Kuosmalakin on.

— Kouluun on löydettävä liikuntamuotoja, joissa liikkuminen tapahtuu ikään kuin leikin kautta. Meillä on iso piha-alue, joka antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Meillä on ollut ohjelmassa kaikenlaista zombihippaa ja pallonryöstöä, joissa voi leikin eri roolien kautta löytää tekemistä kaikille. Oppilaat ovat saaneet itse ehdottaa, mitä tehdään, Lampinen kertoo.

Tiistain ohjelmassa on tekemisen lisäksi olemista ja rauhoittumista. Vain jouluvaloin valaistussa luokassa voi viettää vähän hiljaisemman hetken. Salissa on tarjolla eläinjoogaa, jossa opiskellaan keskittymistä eri eläinhahmojen kautta.

— Oppilaat innostuivat rentoutusharjoituksista. Sitä toivottiin lisää, sanoo resurssiopettaja Maarit Turunen.

Iloon yli esteiden -hankkeen taustalla on Valteri. Se on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus.

— Pyrimme luomaan kouluihin toimintakulttuuria, jossa kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan koululiikuntaan, taustoittaa psykologi Elina Vierimaa Mikkelin Valteri Mikaelista, entisestä Mikael-koulusta.

Hanke pyrkii huomioimaan erityisesti oppilaita, jotka tarvitsevat jonkinlaista erityistä tukea liikkumiseen. Fyysisten esteiden lisäksi voi olla muitakin asioita, jotka eivät maallikolle heti tule mieleen.

— Kaikki ekaluokkalaiset eivät välttämättä osaa vielä lukea. Samoin maahanmuuttajalapsilla saattaa olla vaikeuksia luetun ymmärtämisessä. Siksi olemme tehneet toimintaohjeet myös kuvamuodossa, havainnollistaa Vierimaa.