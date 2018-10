Rengasruletti käy nyt kiivaimmillaan — Kysyimme gallupissa mikkeliläisiltä, joko talvirenkaat on vaihdettu

Moni odottaa ensilumia ennen renkaiden vaihtoa. Lumentuloa tärkeämpää on tarkkailla lämpömittaria. Pakkasyöt liukastuttavat tiet ilman luntakin. Kysyimme autoilijoilta, joko talvirenkaat on vaihdettu.

Huoltamoyrittäjä Vesa Pylkkänen Juvalta sanoo talvirenkaitten vaihtoruletin olevan nyt kiivaimmillaan.

– Kausi alkaa lokakuun puolivälissä ja jatkuu 2 – 3 viikkoa. Muutamassa viikossa vaihdetaan satoja renkaita. Meillä rengastöitä tekee neljä miestä.

– Asiakkaita on kahdentyyppisiä. Osa varautuu talveen hyvissä ajoin ja vaihdattaa talvirenkaat ennen ruuhkaa. Toinen asiakastyyppi jättää vaihdon viime tippaan, jolloin ajan löytäminen voi olla jo vaikeaa. Vuosi sitten lumi tuli yhtäkkiä ja vaihtoruletti alkoi hyvin rajuna, Vesa Pylkkänen kertoo.

Yleensä vaihdatan renkaat lokakuun lopussa, kertoo Jerzy Dubiel.

Mikkeliläinen Jerzy Dubiel oli varaamassa aikaa renkaanvaihtoon. Vapaa aika löytyi seuraavalle päivälle.

– Nyt rengasliikkeissä ajat täyttyvät nopeasti. Uhka lumentulosta säikäytti sekä minut että muut autoilijat.

– Yleensä vaihdatan renkaat lokakuun lopussa. Kun ajan soittokeikoilta kotiin, ei koskaan tiedä, millaiset sääolot odottavat. Tulee itselle turvallinen olo, kun on talvirenkaat auton alla. Yöllä keikalta kotiin ajaessa välttyy turhilta sydämentykytyksiltä, jos tie onkin liukas. Ajan talvirenkailla maksimiajan ja joskus vähän ylikin, Jerzy Dubiel sanoo.

Seppo Arvola ajelee kitkarenkailla.

Seppo Arvola Mikkelistä vaihtoi talvirenkaat jo parisen viikkoa sitten. Hän ajelee kitkarenkailla.

– Minulla on ollut kitkat jo useampana vuonna. Niillä ajellessa ei tarvitse hermoilla, milloin talvirengaspakko alkaa.

– Olin joku aika sitten kesärenkailla liikkeellä Pohjois-Savossa ja siellä satoi jo lunta. Toinen syy oli etelän matka. En halunnut lomalla pelätä, onko Suomessa jo talvi paluumatkan aikaan. Kun yöllä ajoimme Mikkeliin, lämpömittari oli jo pakkasella, mutta tie ei ollut liukas. Eipä se olisi haitannutkaan, kun olin varautunut jo talveen, Seppo Arvola kertoo.

Kun talvirenkaat ovat alla, on olo paljon turvallisempi, sanoo Joppe Leikas.

Mikkeliläinen Joppe Leikas vaihtoi autoonsa talvirenkaat rengasliikkeessä.

– Kun taksit tulevat renkaanvaihtoon, silloin lähden itsekin varaamaan vaihtoaikaa.

– Kun talvirenkaat ovat alla, on olokin paljon turvallisempi. En tykkää jännittää, että aamulla ikkunassa on arvuuteltava oikeaa vaihdon ajankohtaa. Nytkin varasin vaihtoajan jo hyvissä ajoin. Nastat eivät pitkään kulu, kun lumi on kohta maassa. Sitä paitsi vaimonkin on paljon turvallisempaa lähteä liikkeelle, kun auto ja renkaat ovat talvikunnossa, Joppe Leikas naurahtaa.