Hulikan tilan Vadelma-lehmä on lypsänyt elämänsä aikana 130 000 kiloa maitoa, joka on Kangasniemen ennätys. Erikoiseksi syyskuun alussa täyteen tulleen saavutuksen tekee vieläpä se, että Vadelma on länsisuomenkarjaa, jota on totuttu pitämään vähätuottoisena lehmärotuna.