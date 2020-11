Sähköt poikki vielä tuhansista kodeista Etelä-Savossa eilisen Liisa-myrskyn jäljiltä – Korjaustyöt jatkuvat vielä perjantaina

Torstaina riehunut Liisa-myrsky vei sähköt kymmeniltä tuhansilta eteläsavolaisilta.

Järvi-Suomen energialla on Energiaviraston sähkökatkokartan mukaan ollut viimeisen vuorokauden aikana noin 19 000 sähkötöntä asiakasta ja aamulla puoli kymmenen aikaan sähköt uupuvat vielä noin 2 000 kodista. Yritys vastaa lähes koko Etelä-Savon sähkönjakelusta Pieksämäkeä ja Joroisia lukuun ottamatta.

Savon voiman puolella Pieksämäellä sähköttä on vuorokauden aikana ollut reilu 3 000 taloutta. Perjantaiaamuna sähköt puuttuvat vielä vajaalta 800 asukkaalta.

Savon voima tiedotti perjantaiaamuna, että vikapaikkoja ja ilman sähköä olevia asiakkaita on lähes kaikkien sen toimialueen kuntien alueilla. Iso osa vikapaikoista on yön aikana saatu rajattua ja niiden sijainnit sekä vauriot on saatu selville.

Viankorjaus ja sähköjen palauttaminen tulee aamun aikana nopeutumaan, kun saadaan lisää viankorjausresursseja maastoon. Sähköyhtiö on aloittanut ilmasta tapahtuvan linjojen partioinnin kahden helikopterin avustuksella. Myös valmius metsäkoneiden käyttöön on olemassa, mikäli sellaisella on tarvetta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella töitä maltilla

Etelä-Savon pelastuslaitosta työllistivät pääasiassa puiden kaatumiset, joista osa vaurioitti myös sähkölinjoja. Myrskyn aiheuttamat tehtävämäärät liikkuvat joissakin kymmenissä.

– Pääasiassa tielle kaatuneet puut ovat työllistäneet meitä, mutta jonkin verran puita kaatui myös pienempien rakennusten päälle ja sähkölinjoille. Pidemmälle iltapäivää kohti mennessä tilanne alkoi rauhoittumaan, Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jarno Laikola kertoo.

– Perjantain vastaisen yön ja perjantaiaamun aikana ollut ihan yksittäisiä myrskyyn liittyviä puunraivaustehtäviä. Lisää tielle kaatuneita puita saattaa myös löytyä, kun ihmiset liikkuvat ja menevät viikonloppua vasten esimerkiksi mökeilleen.