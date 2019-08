Pieksämäen kulttuurisyksyssä monipuolinen kattaus — Sunnuntaina Veturitorilla esiintyvät Benjamin Peltonen ja Anna Abreu

Pieksämäen tapahtumasyksyn ohjelmistoon kuuluu tänä vuonna teatteria, musiikkia, luentoja ja tanssia. Kulttuurikeskus Poleenin syksy käynnistyy kahdella teatterivierailulla.

Elo- ja syyskuun aikana vierailulle Poleeniin saapuu VR:n näytelmäkerhon esitys Hullu Pappi. Kahdeksan kertaa esitettävä tragikoominen näytelmä sijoittuu 1600-luvulle ja käsittelee Suomen puhdasoppisuuden aikaa.

Elokuussa Poleenissa nähdään myös Martti Suosalon monologiesitys Luolamies. Poleenin omia teatterituotantoja nähdään syksyn aikana kolme; Kellopelisydän, Juhlaesitys ja Striptease-esityksen kuuluttaja ei luovuta -monologi.

Syyskuussa Poleenissa keskustellaan suomalaisista kirjailijoista Sylvi Symposiumin yhteydessä. Käsittelyssä ovat muun muassa Minna Canth ja Sylvi Kekkonen.

Musiikinystäville tarjolla on laajasti eri genrejen konsertteja. Marraskuun alussa Poleenissa esiintyy Suomen ensimmäinen Idols-voittaja Hanna Pakarinen. Marraskuussa lavalle nousee myös 60-päinen Rock with You -kuoro joka, esittää esimerkiksi The Beatlesin, Queenin ja Michael Jacksonin suurimpia hittejä.

Pieksämäen Veturitorilla syksy alkaa ensi sunnuntaina koulujen alkua juhlistavalla Startnow’19-tapahtumalla. Tuolloin esiintymään saapuvat Benjamin Peltonen ja Anna Abreu.

Poleenissa ehtii syksyn aikana olla esillä myös yhteensä kolme taidenäyttelyä. Näistä ensimmäinen on osa kulttuurikeskuksen 30-vuotisjuhlavuotta ja näytillä on esimerkiksi vuosien aikana Poleenin varastoon kertyneitä julisteita ja pukuja.