Lounaskahvila Katriina tuo bisneslounaat Mikkelin Graaniin Ravintola Betonimyllyn ovet sulkenut yrittäjä Sampo Heiskanen avasi uuden lounaspaikan Katriinan Teknograanin yritystaloon. Risto Hämäläinen Sanojensa mukaan fiinimpään konseptiin vaihtanut Sampo Heiskanen odottaa innolla uuden lounaskahvilansa pyörittämistä.

Betonimyllyssäkin tehtiin hienoja juttuja, mutta se on taakse jäänyttä aikaa. -Sampo Heiskanen

Uusien tilojen avaaminen on yrittäjälle aina tilanne, jossa stressisuoni alkaa herkästi tykyttää. Tilannetta pehmentää onneksi se, että vieraat ovat yrittäjä Sampo Heiskasen ystäviä ja yhteistyökumppaneita.



Lauantaina koeponnistettu lounakahvila Katriina avaa virallisesti ovensa maanantaina Runebergin päivänä. Nimi juontaa juurensa yrittäjän vaimon Katri Heiskasen nimestä. Asiasta ei liiemmin keskusteltu.

— Ilmoitin vain, että paikan nimi on sitten tämä. Onhan se paljon parempi kuin joku Sampon sapuska, Sampo Heiskanen perustelee.



Heiskanen pisti aiemman ravintolansa, Pursialassa yli kuusi vuotta toimineen Betonimyllyn ovet säppiin tammikuun puolivälissä. Yrittäjän mukaan Katriinan tyyli on vähän fiinimpi krouvimpaan ”työmiehen ravintolaan” verrattuna.

— Betonimyllyssäkin tehtiin hienoja juttuja, mutta se on taakse jäänyttä aikaa.

Risto Hämäläinen Sampo Heiskasen bisnesenkeli Raija Vihko muisti uutta yritystä kukkasin.

Salaattipöytään panostetaan paljon, Heiskanen toteaa uudesta yrityksestään.

— Lounaalla vaihtoehtoina ovat tuhdimpi ja kevyempi versio, ja lisäksi keitto. Uutena konseptina on bisnesluonas hieman paremmista raaka-aineista, pöytään tarjoiltuna, johon sisältyy vielä jokin spesiaali jälkiruoka.



Katriinalle on tulossa myös anniskeluoikeudet. Iltaisin ja viikonloppuisin ravintola toimii tilauksesta ja tarjoaa myös pitopalvelua, josta yrittäjällä on jo vuosien kokemus. Uusi yritys työllistää Heiskasen itsensä lisäksi kaksi henkilöä.



Siilinjärveltä syntyisin oleva, välillä kymmenisen vuotta Tampereellakin viihtynyt ja sittemmin eteläsavolaistunut yrittäjä on selvästi innoissaan.

— Todellakin. Ajattelin, että pitkästä aikaa ihan oikea ravintola. Alalla parasta on, että ihmisistä näkee heti naamasta, kun on itse onnistunut.

Uuden alkuun Heiskasta ovat saatelleet mikkeliläiset pitopalvelu- ja ravintola-alan konkarit Aira Ikonen ja Raija Vihko.

— Heistä on ollut suuri apu, he ovat bisnesenkeleitäni, yrittäjä sanoo.



Mikkelin Graanin yritystalo Teknograanissa sijaitsevalle Katriinalle on hyvät lähtökohdat, sillä kiinteistössä toimii useampi yritys, joissa on yhteensä vajaat 200 työntekijää. Melko kilpaillulla alalla toimiminen tuo silti oman jännitysmomenttinsa.

— Pitää vain tehdä niin hyvää, että jengi tulee, Heiskanen tuumaa.