Pyhäinpäivän kunniaksi Mikkelin seudulla riittää rauhallista ja menevää tapahtumaa — Kysyimme ihmisiltä, onko pyhäinpäivä hengellinen kirkkopyhä vai karmiva Halloween-tapahtuma

Lauantaina marraskuun 2. päivänä vietetään pyhäinpäivää. Kyseessä on suosittu kirkkopyhä, jolloin käydään sytyttämässä kynttilöitä kuolleiden läheisten haudoille ja muistellaan edesmenneitä.

Pyhäinpäivän aattona taas vietetään Halloween-iltaa. Kurpitsalyhdyistä on tullut sen symboli. Lapset pukeutuvat naamiaisasuihin ja kiertävät naapurustossa huutamassa ”Karkki vai kepponen!” ja saavat palkaksi karkkia tai tekevät kepposen.

Laura Kuuva Mikkelistä sanoo, että hän viettää pyhäinpäivää.

Kari Toiviainen Laura Kuuva käy lasten kanssa pyhäinpäivänä sytyttämässä puolisonsa haudalle kynttilän. Päivään sisältyy myös juhlavaa ruokaa.

– Halloweenia en ole koskaan sitä viettänyt. Minulle se on ollut aina pyhäinpäivä ja sen vietossa on oma sisältö.

– Kun oma mieheni on jo haudassa, haluan pyhäinpäivänä muistaa lasteni kanssa heidän isäänsä ja omaa aviomiestäni. Siihen kuuluu kynttilän sytyttäminen. Käymme haudalla jättämässä kynttilät muistoksi ja syödään vähän juhlallisemmin. Kun ei ole lapsenlapsia, halloweenia pyhäinpäivän aattona meillä ei ole, kertoo Laura Kuuva.

Haudoille viedään kynttilät

Mikkeliläinen Matti Saloniemi Mikkelistä ei vietä halloweenia eikä pyhäinpäivää.

Kari Toiviainen Matti Saloniemen mielestä halloween on turhanpäiväinen juttu.

– En vietä kumpaakaan. En ole millään tavalla uskovainen. Halloween on ihan turhanpäiväinen juttu ja pyhäinpäivä voisi olla, jos olisin uskovainen.

– Erosin kirkosta, kun täytin 18 vuotta ja totesin, että toiset uskoo ja toiset ei. Olen leski ja vaimo kuoli heinäkuussa. Kynttilän käyn viemässä hänen haudalleen ja luultavasti myös ruusuja. Ja hautakiven vien myös, Matti Saloniemi kertoo.



Hanna Honkanen Mikkelistä kertoo viettävänsä perheen kanssa pyhäinpäivää.

Kari Toiviainen Hanna Honkasen pyhäinpäivän viettoon kuuluu jo kuolleiden tuttavien ja sukulaisten muisteleminen. Se on vanhemmilta opittu perinne ja hän haluaa jatkaa sitä myös oman perheensä kanssa.

– Se on ollut meillä aina perinteenä. Silloin sytytämme kynttilät ja muistelemme heitä, jotka eivät ole seurassamme. He voivat olla tuttavia tai sukulaisia, jotka elävät enää muistoissa. Käymme myös haudoilla sytyttämässä kynttilät.

– Tapa on tullut henkisenä perintönä omasta kodista, jossa vanhempien kanssa käytiin pyhäinpäivänä haudoilla. Sieltä se jatkuu nyt omalle perheelle ja miehelleni. Pyhäinpäivän viettoon kuuluu myös yhdessä ruokailu. Pöytään katetaan yleensä paistia tai jotain juhlavampaa ruokaa, Hanna Honkanen kertoo omasta perinteestään.

Mikkeliläinen Ari Ripatti kertoo, ettei hän vietä halloweenia eikä pyhäinpäivää.

Kari Toiviainen Ari Ripatti ei ole koskaan viettänyt pyhäinpäivää eikä halloweenia. Hän haluaa muistella edesmenneitä ilman sen kummempia juhlia.

– En ole koskaan viettänyt enkä vietä nytkään. Edesmenneitä ihmisiä muistelen omassa mielessäni ja siinä kaikki. Minulle pyhäinpäivä on normaali pyhä ilman juhlia.

– Haudoilla on joskus tullut sukulaisten kanssa käytyä, mutta nyt en ole enää vuosiin käynyt. Tapa on jäänyt pois enkä osaa sanoa miksi. Ei ole vaan tullut käytyä. Lastenlapsista en osaa sanoa, mitä he viettävät. Kai he jotain viettävät – ei ole tullut niin seurattua, Ari Ripatti sanoo.

Useita kirkollisia tapahtumia

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää kaikissa kirjoissaan pyhäinpäivän muistohetkiä, joissa esimerkiksi sytytetään kynttilöitä sellaisten seurakuntalaisten muistoksi, jotka ovat kuolleet viime pyhäinpäivän jälkeen.

Haukivuoren kirkossa muistohetki pidetään kello 16, Anttolan kirkossa kello 17 sekä Pitäjänkirkossa, tuomiokirkossa ja Ristiinan kirkossa kello 18.

Suomenniemen kirkossa järjestetään pyhäinpäivän muistomessu kello 10, jonka jälkeen kuolleiden omaisille pidetään tilaisuus seurakuntakodilla.

Pyhäinpäivänä on mahdollisuus hiljentyä myös Harjun kappelissa pidettävässä Ihmisiä surussa -tilaisuudessa kello 13. Seurakunnan sairaalapapit lukevat kappelissa kirjoituksia surusta.

Seurakunta järjestää myös konsertteja pyhäinpäivän viikolla. Haukivuoren kirkossa soi Voimaa ja lohdutusta -konsertti keskiviikkona 30. lokakuuta kello 18, ja Mikkelin tuomiokirkossa kuullaan urkumusiikkia perjantaina kello 12.

Myös Halloweenia juhlitaan

Siinä missä pyhäinpäivä edustaa vanhemmalle väelle kaipausta ja hiljentymistä, viettävät nuoret päivää usein Halloween-ilottelun merkeissä.

Otavan koulutilan vanhassa kivinavetassa järjestetään Halloweenin ja kekrin kunniaksi lauantaina Pop up -kummituskuja. Koko perheen tapahtuman luvataan sisältävän esimerkiksi taidetta ja pientä puuhasteltavaa. Perheen pienimpiä kehotetaan tulemaan paikalle aikuisen kanssa.

Sunnuntaina Otavan Valkean talon pop up -ravintolassa juhlistetaan kekriä Wanhan ajan kekripäivällisillä. Päivälliselle voi osallistua joko omana itsenään tai sitten pukeutuneena mikkeliläiseksi historialliseksi hahmoksi, kuten torppariksi tai aateliseksi. Lopuksi ulkona poltetaan pieni kekripukki. Päivälliselle tulee ilmoittautua ennakkoon.

Kulttuurin kaipuuta voi tyydyttää perjantaina Mikkelin teatterissa. Rakastuneen Rytin molemmat esitykset, kello 13 ja kello 19, ovat tuoksuttomia. Katsomoon ei siis ole asiaa hajustettuun kosmetiikkaan kietoutuneena.

Mikkelin kirjastot ovat auki perjantaina kello 10–16. Lauantaina kirjastot ovat kiinni. Omatoimikirjastoissa voi asioida kumpanakin päivänä kello 9–20 välillä.