Taajaman ulkopuolella heijastimia muistetaan käyttää hyvin. Poliisi on ollut ilahtunut polkupyöräilijöiden hyvin valaistuista pyöristä.

Heijastimien käytön tärkeys korostuu nyt, kun aamut ovat pimeitä ja iltapäivällä hämärä laskeutuu yhä aiemmin. Heijastinta käyttävä kulkija näkyy autoilijalle huomattavasti pidemmän matkan päästä kuin ilman heijastinta kulkeva.

Liikenneturvan Mikkelin yhteyspäällikön Eini Karvosen mukaan heijastimen käyttö Etelä-Savossa on samalla tasolla kuin muuallakin Suomessa. Havaittavissa on kuitenkin kahtiajakautumista: Taajaman ulkopuolella ei-valaistuilla alueilla liikkuvat lenkkeilijät käyttävät heijastimia todella hyvin. Taajamassa kaupunkialueella liikkuvilla heijastimet unohtuvat arkikäytössä.

— Taajamavaloissa heijastimen käyttöprosentti on todella, todella pieni.

Jalankulkijoilla on edelleen se käsitys, että jos itse näkee liikkua ilman apuvaloa, ei tarvitse käyttää heijastinta.

Totuus on kuitenkin toinen. Ilman heijastinta liikkuva jalankulkija on samanlainen kuin auto ilman valoja. Jos auto lähestyy taajamassa ilta-aikaan valaistulla alueella ilman valoja, sitä ei havaitse ennen kuin auto on ihan lähellä.

— Meissä itsessämme ei ole mitään, mikä heijastaisi valoa.

Jos käytössä on vain yksi heijastin, aikuisella hyvä paikka heijastimelle on polven korkeuden ja lantion välillä. Koska ihmiset ovat eripituisia, hyvä muistisääntö on puoli metriä maasta.

Liikenneturva suosittelee useamman heijastimen käyttöä. Lisäheijastimia kannattaa laittaa käsivarteen, koska ne liikkuvat kävellessä. Tärkeää on, että heijastimia olisi kehon molemmin puolin. Vasemmassa käsivarressa roikkuva heijastin ei auta, jos auto tulee oikealta.

— Repussa heijastin on hyvä, mutta silloin pitää miettiä, miten näkyy eteenpäin, Karvonen sanoo.

Heijastimen kunto pitää testata vuosittain. Liikenneturvan suositus on, että uusi heijastin ostetaan kolmen tai neljän vuoden välein. Kotioloissa heijastimen toimivuutta voi testata helposti kännykkäkameran salamalla.

— Heijastavat vaatteet ja heijastimet voi laittaa sohvalle hämärään, ei pimeään, huoneeseen. Jos heijastin välähtää kuvissa, se toimii. Jos Muumi-heijastimesta tunnistaa muumin, heijastimen voi siirtää pois käytöstä.

Liikenneturva Liikenneturvan kuva havainnollistaa, kuinka kaukaa auto huomaa heijastinta käyttävän kävelijän.

Viime vuosina markkinoille on tullut heijastavia asusteita ja esimerkiksi heijastavaa lankaa käsityöintoisille. Karvosen mukaan niiden heijastintehoon ei voi yksinään luottaa.

— Ne ovat kauniita ja hyvä lisä, mutta eivät korvaa oikeaa heijastinta. Toki, jos heijastava vaate, on virallisesti testattu ja täyttää asetetut heijastusvaatimukset, kuten heijastinliivi, sitä voidaan käyttää heijastimen asemasta.

Heijastavien vaatteiden kohdalla pitää ottaa huomioon pesuohjeet ja valmistajan tekemät määritykset. Jos vaatteen pesee liian kuumassa vedessä, voi yksikin pesukerta tuhota heijastavuuden.

Pyöräilijöiden valojen käyttöä on valvottu viime viikkoina. Lisäksi huomiota on kiinnitetty polkupyörien kuntoon. Itä-Suomen poliisin ylikomisario Petri Pahkinin mukaan pyöräilijöillä valot ovat odotettua paremmin käytössä.

— Tiedotus pyörien valoista puree ja ihmiset alkavat ymmärtää valojen tärkeyden, Pahkin kertoo.

Valvontaa jatketaan edelleen. Lain mukaan poliisi voi kirjoittaa 40 euron rikesakon pyöräilijälle, jolla ei pimeän tai hämärän aikaan ole toimivaa valoa pyörässään. Sakkojen kirjoittamisessa käytetään harkintaa.

— Pitää olla tosi hyvät selitykset, että sakko jää saamatta.

Polkupyörässä on lain mukaan oltava valkoinen tai keltainen etuvalo hämärässä tai pimeässä ajettaessa. Lisäksi tulee olla etu-, taka- ja sivuheijastimet. Punaista valoa saa käyttää ainoastaan takavalaisimena, ja kiinteän etuvalon voi korvata pyöräilijään kiinnitetyllä lampulla, kuten otsalampulla.