Koronavirus herätti auttamisenhalun – "Me pyrimme käymään kaupassa sellaisten puolesta, jotka eivät pääse itse kauppaan"

Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on saanut kansalaiset liikkeelle Mikkelin lähikunnissa. Useat tahot tarjoavat nyt apua esimerkiksi kaupassa käymiseen riskiryhmiin kuuluville ja karanteeniin asetetuille asukkaille.

Muun muassa viikonloppuna perustettu Naapuriapu – Mäntyharju, Hirvensalmi, Pertunmaa -Facebook-ryhmä tekee vapaaehtoistyötä varmistaakseen, että ruoka ja tarvikkeet riittävät alueiden kaikissa talouksissa. Ryhmän jäsenet ovat tarjoutuneet käymään kaupassa esimerkiksi kuntien yli 70-vuotiaiden puolesta. Valtioneuvoston eilisten linjausten mukaan ikäryhmän tulee välttää ihmiskontaktia.

Naapuriapuryhmän perustajan Carina Lintulan mukaan kaupassakäynnin apu on tarkoitettu ikään kuin "väliinputoajille".

– Kotihoidon piirissä olevat iäkkäät saavat jo nyt tuotteensa kotiovelle toimitettuina. Me pyrimme käymään kaupassa sellaisten puolesta, jotka eivät linjausten vuoksi pääse itse kauppaan, mutta eivät kuulu kotihoidon piiriin. Apu on tarkoitettu myös muiden riskiryhmien edustajille, jotka pyrkivät välttämään ihmisjoukkoja.

Ryhmä sai pian perustamisensa jälkeen yhteydenottoja Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakunnilta yhteistyön aloittamiseksi. Nyt naapuriapuryhmän ylläpidossa toimii yhdyshenkilöitä jokaisesta ryhmän kunnasta ja useammasta seurakunnasta.

Käytännössä apu on tarkoitus toteuttaa niin, että riskiryhmään kuuluva antaa avuntarjoajalle ostoslistan, jonka mukaan tämä käy kaupassa. Ostokset toimitetaan vastaanottajan oven ulkopuolelle, ja niiden saapumisesta ilmoitetaan esimerkiksi puhelimitse. Suurimmaksi ongelmaksi toiminnassa nousee ostosten maksaminen ja väärinkäytöksiltä suojautuminen. Itse kuljetus on maksutonta vapaaehtoistyötä, mutta niistä saatetaan pyytää verottomia kilometrikorvauksia.

– Käteistä ei ole välttämättä järkevää käsitellä hygieniasyistä. Paypal tai jokin vastaava palvelu olisi ehkä paras, mutta kuinka esimerkiksi kaikki yli 70-vuotiaat saataisiin käyttämään sellaista, Lintula pohtii.

– Jos apua tarvitseva epäilee, että ostoksia tekemään tullut henkilö ei ole ryhmän kautta tullut, tämä voi soittaa seurakunnan yhdyshenkilölle.

Lintulan mukaan ryhmä on jo ehtinyt toimittaa ostoksia muutamalle asukkaalle. Toistaiseksi apua on tarjottu naapuripiirissä, joten maksut on sovittu naapureiden kesken. Naapuriapuryhmä on neuvotellut yhteistyöstä esimerkiksi K-Supermarket Mäntyharjun kanssa maksukäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Kauppias Hannu Tuononen suhtautuu toimintaan myönteisesti, mutta käytännön seikkoja on vielä viilattava.

– Käteinen raha olisi lainsäädännöllisesti helpoin ja turvallisin vaihtoehto, mutta esimerkiksi valtuutetulle kaupassa kävijälle annettava ladattava lahjakortti voisi myös toimia, Tuononen arvelee.

Mikkelissä ruoka-avustusta tarjoavat Toivon kammari ja Hope Mikkeli. Hope Mikkelin tiiminvetäjä Petra Turunen kertoo, että lisäapu voi tulla tarpeeseen lähipäivinä.

– Teemme toimintaa vapaaehtoistyönä palkkatöidemme ohessa. Kaipaisimme sellaisia vapaaehtoisia, jotka voisivat toimittaa Hope Mikkelin tarjoamia ruokakasseja perheille silloin tällöin.

Turusen mukaan yhdistys pyrkii kohdentamaan apunsa vähävaraisille, kriisin kohdanneille tai karanteeniin joutuneille lapsiperheille. Tukea annetaan ruoka-avun lisäksi myös harrastus- ja opiskelutarvikkeiden muodossa. Hope Mikkelin apua saadakseen perheiden on haettava asiakkuutta yhdistyksen verkkosivujen kautta.

Toivon kammari ry taas toimittaa ruoka-apua riippumatta siitä, kuuluuko saaja riskiryhmään vai ei. Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Heinonen kertoo, että apua saa pyytämällä mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys hankkii lahjoitettavat ruokakassit pääosin lahjoitusrahoilla, ja Heinonen toimittaa niitä parhaansa mukaan kotioville myös itse.

– Onko pitkä vai pätkä — se on meille ihan sama. Kaikkia autetaan.

Jari Kautto Yli 70-vuotiaiden tulee nyt välttää ihmiskontakteja. Arkistokuva.