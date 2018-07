Puumalan Sappulan ja Anttolan Taipaleenlahden uimarannoilla on sinilevää — Muuten levätilanne on Mikkelin seudulla rauhallinen

Sappulan uimarannalla Puumalassa on havaittu sinilevää. Kunta on asentanut alueelle varoituskyltit, joissa sanotaan, että uiminen tapahtuu nyt omalla vastuulla. Myös Puumalan kunnan uimakoulut on siirretty Sappulan uimarannalta Veeran rannalle.