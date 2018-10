Mikkelin kaupungintalo saa keskiviikkona vihreän hohteen — Tempaus liittyy Maailman mielenterveyspäivään

Keskiviikkona 10.10. vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Tänä vuonna päivän teemana on nuorten mielenterveys muuttuvassa maailmassa.



Eräänä kansainvälisenä teemana on valaista rakennuksia vihreällä värillä. Vihreä väri on symboli sekä mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa vastaan että avoimemman keskustelukulttuurin puolesta.



Mikkelin Seudun Mielenterveysseura ry osallistuu päivään näkyvästi ja on saanut luvan valaista Mikkelin kaupungintalo vihreällä värillä.



Kaupungintalon valaisu toteutetaan keskiviikkona Maailman mielenterveyspäivänä kello 18.



Mikkelissä on aiemminkin kiinnitetty huomiota tärkeisiin asioihin valaisutempauksilla. Esimerkiksi Keskoslasten päivänä 17. marraskuuta on järjestetty violetti valokulkue Mikkelin satamasta Kirkkopuistoon.