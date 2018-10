Luontotoimittaja Kimmo Ohtonen törmäsi Mikkelissä harmilliseen ilmiöön — Ihmiset heittelivät pikaruokaa ketulle syötäväksi

Kettu pyörii Mikkelin Graanilla sijaitsevan pikaruokapaikan ja huonekaluliikkeen parkkipaikalla ja etsii selvästi jotain. Se tulee lähelle ihmistä eikä tunnu pelkäävän kuvaajaa ollenkaan.

Luontotoimittaja- ja kirjailija Kimmo Ohtonen latasi tämän viikon tiistaina Facebook-sivuilleen videon Mikkelin Tuppuralassa elävästä ketusta. Ohtonen käväisi Mikkelissä paluumatkalla työreissulta.

Videon saatetekstissä Ohtonen kertoo, että paikallinen nuori kettu on hoksannut oivan tavan hankkia ruokaa. Autoissa hampurilaisia syövät ihmiset nauttivat ketun liikkeiden seuraamisesta niin paljon, että heittelivät sille välillä ruokaa autojen ikkunoista.

— Niin kuin videossa näkyy, kettu asteli luokseni, kun avasin auton ikkunan. Se on selvästi oppinut, että ikkunan aukeaminen on kuin Pavlovan kellot, Ohtonen kertoo Länsi-Savolle.

— Kettu asteli luokseni herkkupalojen toiveessa, mutta kun niitä ei herunut, se ihmetteli hetken paikalla ennen jatkoi matkaansa parkkipaikan toiselle puolelle, jonne parkkeerasi uusia autoja, Ohtonen kertoo.

Videota on katsottu yli 15 000 kertaa ja siihen on kertynyt satoja tykkäyksiä. Jos et näe videota, voit katsoa sen tästä.

Videon kommenteissa monet ovat pohtineet, kannattaako kettua ruokkia. Ohtosen mukaan ei kannata.

— Ketun ruokkiminen ei todellakaan ole suositeltavaa, ei ihmisen eikä luonnon kannalta, Ohtonen sanoo.

Jos ihminen ruokkii kettua, se tottuu nopeasti siihen, ettei sen tarvitse hankkia itselleen ruokaa. Toisaalta hampurilaiset ja ranskalaiset eivät myöskään ole ketulle sopivaa ruokaa.

Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Katja Holmala muistutti syksyllä Länsi-Savon haastattelussa, että kettujen ruokkiminen voi aiheuttaa ikäviä lieveilmiöitä. Aikaisemmin tänä syksynä yksi hyvin kesy kettuyksilö pyrki jopa sisään rakennukseen, vaikka ketun pitäisi pelätä sisätiloja.