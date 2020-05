Pieksämäellä maastopalo saaressa torstaina iltapäivällä: Myös laavu syttyi tuleen

Kirkkosaaressa Pieksämäellä on syttynyt maastopalo.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että noin yhden hehtaarin suuruisella saarella on laavu tulessa. Aluskasvustoa on palanut koko alueelta. Maastopalosta on selvitty ilman henkilövahinkoja.

– Sammutustyöt ovat yhä käynnissä, kertoi päivystävä palomestari Joni Himberg pelastuslaitoksen tiedotteessa iltapäivällä. Palopaikalle on lähetetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä.