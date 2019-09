Lukija kysyy: Miksi elokuvien äänet ovat niin kovalla? Elokuvayrittäjä Mika Luukkonen vastaa

Länsi-Savon Sano se -tekstiviestipalstalle on tullut lukuisia viestejä elokuvien äänenvoimakkuuksista. Monen lukijan mielestä elokuvateattereissa elokuvakokemus menee pilalle, kun äänet pauhaavat liian kovaa.

Nimimerkillä Entinen elokuvissa kävijä viestin lähettänyt sanoo, että ”Eikö nykytekniikalla saa ääntä hiljaisemmaksi? Minulle riitti meteli.”

Toisaalta nimimerkki Näin on sanoo, että ”kun elokuviin mennään nauttimaan hyvästä kuvanlaadusta ja äänenlaadusta, tehosteet eivät tunnu jos äänet on hiljaisella. Jos elokuvassa räjähtää rakennus, ei äänet voi olla lops vaan sen pitää tuntua kehossa, kuulua kunnolla!”

Elokuvateatteriyrittäjä Mika Luukkonen, miksi elokuvien äänet ovat niin kovalla?

— Elokuvan tekijät määrittävät tietyt referenssitasot elokuvien äänille, millä toivotaan, että elokuvateatteri ne esittää. Meillä Mikkelissä kaikissa elokuvissa äänet ajetaan alle näiden tasojen. En tiedä, miksi tasot on määritelty niin korkealle, mutta itseänikin häiritsee kyllä se, jos näitä elokuvan tekijöiden tasoja noudatettaisiin.

— Se, mihin me emme voi vaikuttaa, on äänen dynamiikka. Näillä uusilla huippulaitteilla se tarkoittaa sitä, että jos elokuvan puheääni kuulostaa sopivalta, tehosteäänet, kuten musiikki ja muut tehosteet, saattavat osasta asiakkaita tuntua kovalta.

— Äänet miksataan niin, että siellä on hirveän paljon pientä nyanssia, mitkä halutaan kuuluvan. Se aiheuttaa sen, että osa tehosteista on miksattu niin, että se tuntuu liiankin rajulta kun penkit tärisevät. Asiakkaiden kuulo on niin yksilöllinen. Osa nauttii, osalle se on liikaa.

Onko Mikkelin elokuvateattereiden äänenvoimakkuuksien tasoissa eroja?

— Kaikissa saleissa on suunnilleen sama äänentaso. Nyt kun elokuvateatteri Ritzissä on Dolby Atmos -äänijärjestelmä, siellä on kaiuttimia seinät ja katot täynnä, äänimaailma tulee selkeämmin ja voimakkaammin esille, vaikka taso ei ole sen kovempi kuin muissakaan saleissa.

Mitä tehdä, jos elokuvan äänet ovat liian kovalla ja elokuvakokemus uhkaa mennä pilalle?

— Jos asiakas kokee, että elokuvan äänet ovat liian kovalla, toivoisin, että siitä välittömästi sanottaisiin henkilökunnalle. Kokonaisvoimakkuutta voidaan laskea, äänenvoimakkuus ei ole kiveen kirjoitettu.

— Ymmärrän sen, että on iso kynnys lähteä kesken elokuvaa hakemaan henkilökuntaa, mutta ehkä se on pienempi paha kuin että koko elokuvanautinto menee pilalle liian kovan äänen takia.

Onko kotimaisten ja ulkomaisten elokuvien äänenvoimakkuudessa eroa?

— En yleistäisi kotimaisia ja ulkomaisia elokuvia, se on aina tapaus- ja elokuvakohtaista, miten sen elokuvan tekijät ovat äänet miksanneet. Se on aina elokuvan tekijästä kiinni, riippumatta siitä, missä elokuva on tehty.

— Joissakin elokuvissa on tietoisesti haettu enemmän dynamiikkaa. Tuskin kenenkään mielestä elokuvan puheääni on häiritsevän kovalla, vaan tunne siitä, että ääni on liikaa, tulee tehosteista.

— Pyrimme ottamaan huomioon elokuvan kohderyhmän. Jos elokuva on suunnattu enemmän vanhemmalle väestölle, jo lähtökohtaisesti haluamme ajaa äänet alhaisemmalla tasolla. Olemme huomanneet, että varsinkin iäkkäämmät asiakkaat ovat herkempiä reagoimaan liian koviin ääniin.