Essote perustaa kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Toinen kokoaikainen virka kohdentuu perhesosiaalityön palveluihin ja toinen lastensuojelun jälkihuollon palveluihin.

Perusteena virkojen perustamiselle ovat sosiaalityöntekijöiden korkeat asiakasmäärät sekä lastensuojelun jälkihuollosta annetun lain velvoitteet. Jälkihuolto-oikeus on noussut 25 ikävuoteen aiemman 21 vuoden sijaan.

Lapsiperheiden perhesosiaalityössä asiakkaiden määrä on noin 70 asiakasta työntekijää kohti sen jälkeen kun uusi virka on täytetty. Virkoja on tuolloin perhesosiaalityössä kolme.

Lastensuojelun jälkihuollossa asiakkaiden määrä on uuden viran täyttämisen jälkeen noin 50 ja työntekijöitä kaksi.

Määrärahat varattu talousarviossa

Virkojen lisäämistä perusteltiin sillä, että ne mahdollistavat laadukkaan ja vaikuttavan palvelun sekä luottamuksellisen suhteen luomisen lapseen ja jälkihuoltonuoreen.

Lastensuojelun on oltava laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen näiden tarvitseman avun ja tuen. Jälkihuollon tarkoitus on tukea lapsen tai nuoren kotiutumista lastensuojelun sijaishuollosta tai tukea nuoren itsenäistymistä.

Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijän virka on tarkoitus täyttää 15.3. lukien ja lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka 1.4. lukien.

Virkoihin on varattu määrärahat vuoden 2021 talousarviossa ja uusien virkojen perustaminen on kerrottu perusteluineen valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2021.

Virkojen perustamisesta päätettiin torstaina Essoten hallituksessa.