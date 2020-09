Haukivuorelta varastettiin yöllä palokunnan miehistöauto – Havainnot autosta hätäkeskukseen

Haukivuoren paloasemalta varastettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä miehistönkuljetusauto, tiedottaa poliisi.

Mercedes-Benz Vito - merkkisen auton rekisterinumero on NLC-663. Auto on pääväriltään punainen ja sen kyljissä on valkoinen raita. Kyljissä ja takana on merkintä ES167 ja katossa merkintä RES167.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot varastetun auton liikkeistä suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.