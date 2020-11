Miksi Mikkelissä pitäisi tyytyä korjaamaan vanhaa, kun muualle nousee komeita koulukampuksia? – "Elinkaari on monissa rakennuksissa jo ylitetty", toteaa sivistysjohtaja Virpi Siekkinen

Pienemmillekin paikkakunnille nousee upeita koulukampuksia, jotka perustuvat uuteen oppimiskäsitykseen ja tilojen muunneltavuuteen.

Miksi Mikkelissä pitäisi tyytyä elinkaarensa loppupäätä lähestyvien koulujen saneeraukseen?

– Mikkelissä on useita kouluja, jotka ovat jo tulleet tai tulevat lähivuosina teknisen käyttöikänsä puolesta elinkaarensa loppuun. Kaupungin rakennuskanta on painottunut 1960–1970-luvuille ja koulujen käyttöiäksi on suunniteltu noin 30–50 vuotta rakennustavasta riippuen, sanoo sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.

Siekkisen mukaan suunniteltu elinkaari on monissa rakennuksissa jo ylitetty. Korjaamisen lisäksi myös uusien koulujen rakentaminen on siten perusteltua.

Uuden rakentaminen ei ole itsetarkoitus

Itsetarkoitus uusien tilojen rakentaminen ei kuitenkaan ole. Mikkelissä on sekä peruskorjattu kouluja että rakennettu uusia.

– Se, kumpi vaihtoehto valitaan, riippuu saneerauksen ja uudisrakennuksen kustannuserosta, koulun optimaalisesta sijainnista, kaavoituksen mahdollisuuksista sekä opetussuunnitelman edellyttämistä oppimisympäristöistä, Siekkinen luettelee.

Kokonaisedullisuus muodostuu rakennuksen elinkaarikustannuksista sekä koulutoiminnan vuosimenoista.

Kustannuksia mietittäessä tulee siis tarkastella tilatehokkuutta, energiataloutta ja ylläpitokustannuksia.

– Nämä voivat vaikuttaa siihen että on pitkällä tähtäimellä edullisempaa tehdä uusi rakennus kuin peruskorjata vanhaa. Samalla myös tilojen toiminnallisuus paranee.

Siekkisen mukaan suorakaiteen muotoinen luokkahuone, jossa opettaja istuu pöytänsä takana ja pulpetit ovat suorissa riveissä peräkkäin, ei ole enää tätä päivää.

– Opetus vaatii monimuotoisuutta ja muunneltavuutta, hän toteaa.

Launialassa kuulemistilaisuus lakkauttamisesta

Kouluverkkosuunnitelmat koskevat tällä hetkellä kipeimmin Launialan koulua.

Launialan koulun oppilaiden vanhemmille sekä henkilökunnalle pidetään kuntalain 22 pykälän mukainen kuulemistilaisuus torstaina 12.11. kello 18.

Aiheena on koulun lakkauttaminen ensi syksynä.

Tilaisuus pidetään Teams-kokouksena verkossa.

Kaupunginhallituksen nimittämä talous- ja tulevaisuustyöryhmä esittää, että koulu yhdistettäisiin itäisen alueen nykyisiin kouluihin jo 1.8.2021.

– Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Launialan koulun oppilaista tulee Lähemäen ja Peitsarin koulun oppilaita. Enemmistö oppilaista tulisi sijoittumaan Lähemäen kouluun, Siekkinen kertoo.

Tilaa uusille oppilaille löytyy lakkautetusta Lähemäen kirjastosta, joka sijaitsee Lähemäen koulun yhteydessä, sekä Peitsarin koulusta, joka sijaitsee tällä hetkellä Paukkulassa.

Itäisen koulun toteutus alkaisi vuonna 2023

Itäisen alueen uusi alakoulu ei valmistu kaupunkirakenneselvityksen mukaisessa aikataulussa eli vuoteen 2023 mennessä.

– Koulun toteutus voisi alkaa vuonna 2023, sanoo Siekkinen ja muistuttaa, että aikataulu tarkentuu talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Launialan koulusta on tarkoitus saneerata 200-paikkainen päiväkoti.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan koulurakennuksessa toimitaan terveessä ja turvallisessa toimintaympäristössä. Launialan koululla on tehty rakennukseen kuntoon liittyviä tutkimuksia syyslomaviikolla ja niiden tulokset saadaan marras-joulukuussa, Siekkinen toteaa.

Vanhemmat ihmettelevät

Koulun kunto ei siis tämänhetkisen tiedon mukaan estäisi koulun saneeraamista päiväkodiksi.

Osa oppilaiden vanhemmista ihmettelee kiirettä muun muassa Länsi-Savon yleisönosastossa kysymällä, eikö koulu voisi toimia siihen saakka, kunnes uusi koulu on valmis.

Vanhempien mukaan koulun lakkauttamisen myötä myös koulun yhteydessä toimivat lähiliikuntapaikat ovat vaarassa kadota, ja tämä heikentää asuinalueen vetovoimaa.

Myös luokkakokojen kasvua isossa koulussa pelätään.

Linkki kuulemistilaisuuteen löytyy koulun verkkosivuilta.