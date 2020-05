Pieksämäki tarjoaa vuokratukea kaupunkiin työn tai etätyön perässä muuttavalle

Pieksämäelle yritetään houkutella uusia asukkaita tarjoamalla työn perässä paikkakunnalle muuttaville puolen vuoden ajan ilmaista asumista kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki osallistuu kampanjaan kompensoimalla Pieksämäen Haka Oy:lle menetettyjä vuokratuloja enintään 20 000 euroa kuluvan vuoden aikana.

Päätöksestä jouduttiin äänestämään. Kokouksessa Sinikka Riipinen (kesk.) esitti, että asukashankintaa tehtäisiin valtuutettu Leena Suhosen (kesk.) tekemään valtuustoaloitteeseen perustuen ilman kaupungin vuokratukea. Esitys hävisi äänin 8–3.

Kesällä kampanjoidaan

Kaupunki aloittaa markkinointikampanjan kesäkuussa. Sen kohderyhmän muodostavat kaupungin ulkopuolelta Pieksämäelle muuttavat henkilöt, jotka saavat vähintään vuoden kestävän työsopimuksen kaupungin alueella toimivassa yrityksessä tai yhteisössä.

Kaupunki aloittaa markkinointikampanjan kesäkuussa.

Kohderyhmään kuuluvat myös ne Pieksämäelle muuttavat henkilöt, joilla on vähintään vuoden mittainen työsopimus Pieksämäen ulkopuolella toimivassa yrityksessä tai yhteisössä, ja joilla on mahdollisuus työskennellä kokonaan tai pääosin etänä Pieksämäeltä.

Vuokra-asuntoja noin 1 400

Ehdot täyttävä muuttaja voisi asua vuoden mittaisen vuokrakauden aikana kuusi kuukautta ilmaiseksi vuokra-asunnossa, jos hän tekee vähintään vuoden mittaisen vuokrasopimuksen Pieksämäen Hakan kanssa.

Pieksämäen Haka on kaupungin kokonaan omistama tytäryhteisö, jolla on vuokrattavana noin 1 400 asuntoa eri puolilla kaupunkia. Asuntojen vuokrausaste on ollut 88 – 91 prosenttia. Kampanjaan soveltuvia, vapaita vuokra-asuntoja on tällä hetkellä noin 20.

Pieksämäen työttömyysaste on viime vuosina ennen koronavirusepidemiaa ollut Etelä-Savon alhaisimpia, ja monilla aloilla

on podettu työvoimapulaa. Koronaepidemian aikana on siirrytty etätyöhön niillä aloilla, joilla se on mahdollista.