Heidi Kelhoa kosittiin jo takaisin Vuokattiin, mutta yrittäjyys Mikkelin Tornimäellä vei voiton – Edeltäjä Keijo Andersin nautti pitkästä aikaa joulusta vapaalla

Laskettelukeskuksen pyörittäminen on monella tavalla herkkää bisnestä. Asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, on paljon. Kalenterin ja sääennusteiden seuraaminen vaatii vahvat hermot.

Tänä vuonna se tapahtui 19. joulukuuta kello 10. Mikkeliläisen Tornimäen laskettelukeskuksen kauden ensimmäinen asiakas tarttui hissikapulaan ja lähti nousemaan rinteen huipulle.

Tornimäen kausi on perinteisesti aloitettu itsenäisyyspäivänä, mikäli säät ovat sen sallineet. Joskus harvoin aloitus on venynyt joulun jälkeen. Tänä vuonna se oli taas lähellä.

Mutta palataanpa ajassa pari viikkoa taaksepäin.

Joulukuun alun hämyisenä aamupäivänä Tornimäki näyttää uinuvan talviunta. Lämpömittari on laskenut juuri ja juuri nollan alapuolelle, mutta maa on paljas. Rinteitä peittää kohmeinen ruohonsänki. Ulkona toimettomina seisovat lumitykit tähyilevät kohti taivasta kuin anoisivat säänhaltijalta pakkasta.

Päärakennuksen ikkunoista kajastaa valoa. Heidi Kelho naputtelee tietokonetta takahuoneessa. Hupi-koira ottaa nokkaunia kopassaan, ja Kelhon aviomies tekee omia töitään vastaanottotiskille perustamallaan etätyöpisteellä.

Kelholla on takanaan kuukausi Tornimäen uutena yrittäjänä. Järjesteltävää on valtavasti: remonttia, toiminnan suunnittelua, sopimusten laatimista, pankkiasioiden hoitamista, rinneturvallisuuden varmistamista, työhaastatteluja…

– Katse on myös jo ensi kesässä ja seuraavassa talvessa. Visioita on paljon, mutta toki alkava kausi on se pääjuttu, Kelho sanoo.

Kelhon suunnitelmissa on muuttaa Tornimäen toiminta ympärivuotiseksi. Hän on käynyt neuvotteluja muun muassa alamäkipyöräilijöiden kanssa. Yksi mahdollisuus olisi bikepark-toiminta, jota on järjestetty muissakin laskettelukeskuksissa.

– Bikepark olisi luonteva palanen tähän kokonaisuuteen ja toisi Mikkelin seudulle aivan uudenlaista pöhinää. Neuvottelut eri toimijoiden kanssa ovat käynnissä, ja toivottavasti pääsemme kertomaan niistä lisää alkuvuoden aikana.

Vesa Vuorela Tornimäen laskettelukeskuksen uusi yrittäjä Heidi Kelho nimesi yrityksensä Hupi-koiransa mukaan Hupiski Oy:ksi. Kelhon edeltäjä Keijo Andersin ehti toimia Tornimäellä 28 vuotta.

"Tässä on ollut jonkinlaista johdatusta"

Kelhon edeltäjä, Ski Tornimäen pitkäaikainen yrittäjä Keijo ”Keke” Andersin on tullut paikalle avuksi. Tornimäen vedenpumppaamossa havaittiin vuoto, kun sitä koekäytettiin pari päivää sitten. Pumppaamo nostaa vettä lumetuskoneisiin läheisestä Saimaasta.

– Saatiin eilen yksi tärkeä putkiventtiili tehtyä konehallilla, ja nyt viedään se rinteeseen paikalleen, Andersin kertoo.

– Keke jeesailee tämmöisissä tilanteissa. Opettaa minulle asioita, joita en vielä osaa, Kelho sanoo.

Andersin ehti pyörittää Tornimäkeä 28 vuotta. Viimeiset kolme vuotta hän valmisteli yritystoiminnasta luopumista. Vei aikaa, ennen kuin palaset loksahtivat kohdalleen.

Heidi Kelholla on pitkä työkokemus rinnebisneksestä. Ennen Mikkeliin tuloaan hän toimi pitkään hiihdonopettajana ja vastuullisissa tehtävissä Vuokatinrinteillä Kainuussa ja Suomen hiihtokeskusyhdistyksessä.

Andersin oli Kelhoon yhteydessä ensimmäisen kerran jo neljä vuotta sitten, kun tämä oli juuri muuttanut Mikkeliin. Tai oikeastaan Kelhon puolisoon.

– Soitin Timpalle ja kysyin, että mitä se Heidi meinaa tehdä isona.

Tunnustelu ei johtanut sen pidemmälle. Andersin tuumi, mitä tekisi. Tornimäestä kiinnostuneita ostajaehdokkaita oli muutama. Hän päätti malttaa mielensä. Kun Mikkelipuisto hakeutui konkurssiin viime toukokuussa ja Kelho jäi pois sen toiminnanjohtajan paikalta, Andersinin tilaisuus koitti.

– Voi sanoa, että tässä on ollut jonkinlaista johdatusta, hän sanoo.

Vesa Vuorela Keijo Andersin auttaa uutta yrittäjää Tornimäellä tarpeen tullen. 4. joulukuuta taivaalta toivottiin vielä lunta ja pakkasta.

Taru Hokkanen Tänä vuonna Tornimäkeä päästiin lumettamaan 8. joulukuuta.

Toiminta täysin koneiden varassa

Nyt Andersin kertoo olevansa vapaaherra mutta auttaa Tornimäellä kutsun käydessä. Kysymykseen, onko hän eläkkeellä, tulee kipakka vastaus:

– En ikinä!

Kelholle tästä on suuri apu. Andersin osaa tehdä Tornimäellä lähes kaikkea, muun muassa huoltaa suksia, ajaa rinnekonetta ja jopa korjata hissin.

Tornimäen hissit on rakennettu vuosina 1987 ja 1988 ja pyörivät edelleen. Niiden laitteet ja tekniikka on toki uusittu vastaamaan nykyajan turvallisuusvaatimuksia. Muukin Tornimäen kalusto on hyvässä kunnossa, sillä Andersin on uusinut sen vuosien mittaan lähes kokonaan.

Laskettelukeskus toimii täysin koneiden varassa, ja monissa niistä on erikoistekniikkaa. Investoinnit ovat hurjia. Pelkästään yksi rinnekoneen tela maksaa Mersun verran. Suhteet maahantuojiin on syytä pitää kunnossa. Niitä Andersin onkin vaalinut, mistä Kelho on kiitollinen.

Vesa Vuorela Laskettelukeskukset toimivat täysin koneiden varassa, mikä edellyttää niiden jatkuvaa huoltoa. Keijo Andersinin mukaan suhteet koneiden maahantuojiin ovat rinneyrittäjälle tärkeät.

Soitin Timpalle ja kysyin, että mitä se Heidi meinaa tehdä isona. — Keijo Andersin

Laskuinto sammuu pyöräilykeleihin

Tornimäen kausi alkaa jo kesällä kaluston huollolla ja jatkuu syksyä kohti valmistelu- ja ylläpitotyöllä: raivataan latuja ja rinteitä, siistitään paikkoja, korjataan turva-aitoja, päivitetään välinevuokraamoa, suunnitellaan markkinointia.

Syksyllä rinteiden ruohot niitetään murskaimilla. Siihen pitää varata aikaa, sillä pinta-alaa on 12 hehtaaria.

Ilmojen viiletessä alkaa sääennusteiden kyttääminen. Se vaatii vahvoja hermoja.

– On turha harmitella ja stressata sitä, että pakkasta ei tule, kun sille ei voi itse mitään. Se aika pitää hyödyntää tekemällä asioita, joihin pystyy vaikuttamaan, Kelho sanoo.

Laskettelukeskuksen pyörittäminen on monella tavalla herkkää bisnestä. Suhdanteiden heittely vaikuttaa liiketoimintaan nopeasti, sään vaihtelusta puhumattakaan. Viime aikoina molemmat ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita ennustaa koronaepidemian ja ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Ala on lisäksi kalenteriherkkä. Esimerkiksi itsenäisyyspäivä oli tänä vuonna laskettelukeskuksille umpisurkea: sitä vietettiin sunnuntaina, joten arkipyhä jäi väliin, eikä pakkasiakaan kuulunut. Sesonki menetettiin.

– Myös se vaikuttaa heti, jos joulu ja uusivuosi osuvat sellaisille päiville, etteivät ihmiset saa pitkiä vapaita. Ja pääsiäisen ajoittumisella on hirveän iso merkitys, Kelho sanoo.

Joskus kalenteri on koko rinnekauden kannalta huono. Jos sellaisena vuonna hiihtolomilla pakkaset äityvät koviksi, hyvää tulosta on Kelhon mukaan turha toivoa. Kevään koittaessa mäen laskeminen ei näet suomalaisia enää innosta. Kun pyöräilykelit alkavat Etelä-Suomessa, hiihtokeskusten toiminta hyytyy koko maassa.

– Kunpa ihmiset ymmärtäisivät, että maalis-huhtikuussa on vielä loistavat laskettelukelit. Vaikka keskustassa ei ole lunta, niin täällä on, Kelho sanoo.

Vesa Vuorela Tornimäen kahvilan hittituote ovat tuoreet munkkirinkilät, kertoo vuoropäällikkö Sari Mönttinen. Kahvilaan on suunnitteilla keittolounas viikonloppuna tarjoitavaksi.

Ensiapua tarjoavat vapaaehtoiset

Kun Andersin tekee lähtöä ulos pumpunkorjaushommiin, sisään pölähtää Heikki Väätämöinen.

– Päätin tulla katsomaan, mitä täällä tapahtuu, hän huikkaa.

Andersin tervehtii lämpimästi vanhaa tuttuaan. Väätämöinen on toiminut rinnepäivystäjänä ja ski patrolina Tornimäellä vuosikymmenien ajan.

Suomen laskettelurinteissä päivystää joka talvi noin 500 Punaisen ristin kouluttamaa vapaaehtoista rinnepäivystäjää, jotka antavat tarvittaessa ensiapua lasketteluvammoihin onnettomuuspaikalla.

Ski patrolit ovat puolestaan Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen kouluttamia vapaaehtoisia asiakaspalvelijoita, joiden tehtävä on neuvoa rinnekävijöitä, ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä valvoa, että rinteissä on viihtyisää ja turvallista. Tarvittaessa he antavat myös ensiapua.

Kelho tapaa Väätämöisen ensimmäistä kertaa ja toivottaa hänet tervetulleeksi.

– Jos kävelen tänne sisään kuin kotiini, niin älä välitä! Väätämöinen tokaisee.

– Minusta tuntuu, että teikäläisiä, jotka tekee niin, on muitakin, Kelho sanoo ja nauraa.

Väätämöinen ja Andersin intoutuvat muistelemaan Tornimäen kulta-aikoja.

– 1980–90-luvuilla tämä oli semmoinen olohuone. Hisseille oli jonojen päät ristissä ja käveltiin siksakilla. Rinnealaa oli tuolle toiselle puolelle vielä parin rinteen verran, Väätämöinen kertoo.

– Mutta viime talvena oli ihan samalla tavalla jonojen päät ristissä, Andersin sanoo.

– Joo, hyvin oli väkeä viime talvena! Ja kun kevätkausi meni koronan takia, niin luulen, että nyt on hiihtäjillä patoutunutta energiaa, Väätämöinen arvioi.

Vesa Vuorela Mikkeliläisten Ave ja Urmas Kivisildin lapset Andreas, 4, ja Oliver, 6, aloittivat laskettelun kolmevuotiaina. Tornimäki on heistä mahtava paikka, sopivan pieni ja lähellä.

Leena Frondelius-Kannus Tornimäen rinne-eleganssia kauden viimeisiltä laskuilta 28.4.1988.

Suksihuoltajasta tuli rinneyrittäjä

Monenlaisia kausia nähnyt Andersin oli viime keväänä uuden tilanteen edessä. Maaliskuu on hiihtokeskusten tärkein kuukausi, ja korona vyöryi päälle juuri silloin. Rinteet pantiin täydestä vauhdista kiinni, eikä niitä saanut enää myöhemmin keväällä avata.

Kunpa ihmiset ymmärtäisivät, että maalis-huhtikuussa on vielä loistavat laskettelukelit. — Heidi Kelho

– Loppujen lopuksi päästiin vähän plussan puolelle, ihme kyllä, Andersin sanoo.

Varkaudesta lähtöisin oleva Andersin päätyi yrittäjäksi Tornimäelle sattumien kautta. Mikkeliin hän muutti vuonna 1988 ostettuaan Suur-Savon autokoulun. Andersinin tytär harrasti kilpalaskettelua, minkä johdosta Andersin hankki Tornimäeltä alun perin suksihuollon. Rinteitä hoiti tuolloin Mikkelin kaupunki.

– Silloin ei ollut yhtään tarkoitus tulla tähän koko paikan yrittäjäksi, vaan tehdä omassa huollossa töitä.

Andersin kuvailee ikään kuin luisuneensa suksihuollosta koko hiihtokeskuksen yrittäjäksi. Vuonna 1996 hän myi autokoulunsa ja heittäytyi Tornimäen varaan. Kun kaupunki päätti luopua rinnetoiminnasta vuonna 2000, se siirtyi yhteistoimintasopimuksella Andersinin yrityksen hoidettavaksi.

Vesa Vuorela Rinnepäällikkö Marko Hautajärvi vastaa muun muassa hissin toiminnasta. Hänen takkinsa vetoketjusta roikkuu säädin, jolla hissin saa pysäytettyä tarpeen tullen nopeasti.

Tykit pyörivät ruudulla joulupöydässä

Tornimäki on työllistänyt myös Andersinin vaimoa, tytärtä ja tyttären perhettä. Vierasta työvoimaa on ollut 3–5 henkilöä sesongin luonteesta riippuen.

– Kyllä täällä on oltu monta jouluaattoa ja joulupäivää lumettamassa tai muissa töissä. Kerran kävin syömässä jouluaterian kotona, kun tykit pyörivät. Seurasin niitä nettikamerayhteyden kautta kotoa, kun en viitsinyt jouluna työmiehiä kiusata.

Tänä vuonna Andersinille tarjoutui pitkästä aikaa mahdollisuus viettää joulua vapaalla.

Keväisin Andersin on päässyt irtautumaan töistä viimeistään huhtikuun lopussa. Ovet suljettuaan hän on vetänyt henkeä noin kuukauden ajan lomaillen perheensä kanssa.

– Viikko 16 on oltu Lapissa, viimeiset 30 vuotta. Ylläs on ykkönen, mutta myös Levillä on käyty. Mukaan on lähtenyt myös asiakkaita ja muita tuttuja, joiden kanssa on vietetty viikko pari hiihdon ja laskettelun merkeissä.

Lapista palattuaan Andersin on suunnannut perheineen vielä etelänlomalle.

– Sitten taas kesällä pikkuisen töihin katsomaan, että miten ne paikat jäikään.

Vesa Vuorela Heidi Kelho uskoo saaneensa yrittäjän geenit. Hänen isänsä on kolmannen polven musiikkikauppias.

Yrittäjyys verenperintöä?

Heidi Kelholla ei ollut kokemusta oman yrityksen pyörittämisestä toiminimeä lukuun ottamatta, mutta hän on seurannut yrittäjän arkea läheltä. Hänen isänsä on kolmannen polven musiikkikauppias.

– Olen aina tehnyt töitä hyvin yrittäjähenkisesti, että ehkä se tulee verenperintönä, Kelho arvelee.

Kajaanissa syntynyt ja kasvanut Kelho aloitti laskettelun 3–4-vuotiaana, kun isä vei hänet rinteeseen Rukalla. Hän on harrastanut laskettelua innokkaasti ja kuulunut seuraankin, mutta kilpaileminen ei vetänyt puoleensa.

Lukion jälkeen Kelho opiskeli liiketaloutta Helsingissä ja työskenteli Stockmannilla, mutta palasi Kainuuseen vuonna 1999 päästyään töihin Vuokattiin.

– Heti kun täytin 18, hain hiihdonohjaajakurssille ja suoritin kansainvälisen hiihdonopettajan tutkinnon. En olisi voinut koskaan uskoa, että siitä kehkeytyy tällainen ura.

Vesa Vuorela Rinnepäällikkö Marko Hautajärvi auttaa hissikapuloiden kanssa tarvittaessa. Korona-aikana turvavälien pitäminen vaatii tarkkuutta.

Omille siiville nöyrin mielin

Tilaisuutta ryhtyä Tornimäen yrittäjäksi Kelho kuvailee tuhannen taalan paikaksi. Päätöksen ratkaisi mahdollisuus kokeilla omia siipiä tutulla, rakkaalla toimialalla.

Muitakin vaihtoehtoja oli. Kun työt Mikkelipuiston toiminnanjohtajana päättyivät, Kelho sai soiton Vuokatinrinteiltä. Häntä pyydettiin sinne takaisin töihin.

– Harkitsin sitä kyllä vakavasti, mutta oma yrittäjyys vei voiton. Eihän näitä keskuksia pilvin pimein ole myynnissä.

Vaikka Kelho tuntee alan hyvin, hän lähtee yrittäjäksi nöyrin mielin. Hän tietää, että yllätyksiä tulee, mutta luottaa kokemukseensa, kontakteihinsa ja tukiverkostoon.

– Tämä on siitäkin kiva ala, että ihmiset jeesaavat toinen toistaan.

Kelho tuntee suurta kiitollisuutta Vuokatinrinteiden yrittäjiä Lauri ja Ilkka Suutarista kohtaan.

– He ovat aina uskoneet siihen, mitä teen. Sieltä on hyvä oppi, mistä ammentaa täälläkin. Kannan aina Vuokattia sydämessäni.

Leena Frondelius-Kannus Tornimäen hulinaa vuodelta 1988.

Antsu Ollikainen Tornimäen Tatsia töppöseen -tapahtumassa riitti väkeä maaliskuussa 1993.