Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen toteaa, että tänä syksynä sosiaali- ja terveysalalla on nähty monenlaisia ratkaisuja. Sosterin avaus on hänen mielestään uudenlainen.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen kuvaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin ja tamperelaisen Tekonivelsairaala Coxa Oy:n suunnittelemaa yhteistyötä ”varsin innovatiiviseksi”, uudeksi avaukseksi. Sosteri on nyt löytänyt uuden kumppanin.

— Mikkeli joutuu nyt miettimään, mitä tehdä tilanteessa. Siinä mielessä tämä on uhka Mikkelin keskussairaalalle, että Coxa Savonlinnassa voi houkutella alueelta potilaita Savonlinnaan, Keistinen sanoo.

— Pohjoismaiden suurimmalla tekonivelsairaalalla on erittäin paljon osaamista. Jos se pystyy tuomaan osaamisen ja laatujärjestelmät Savonlinnaan, jossa on jo valmiiksi erinomaiset tilat ja kuntoutusmahdollisuudet, vaihtoehto on houkutteleva. Lisäksi kaupunki on kaunis.

Mistä puuttuvat tekonivelleikkaukset tulevat Savonlinnaan?

Sosterin ja Coxan yhteistyön tavoitteena on erikoissairaanhoidon ja päivystyksen turvaaminen Savonlinnan keskussairaalassa. Sosterin tiedotteen mukaan tarkoituksena on myös tarjota ”laadukasta tekonivelkirurgiaa koko Itä-Suomen alueella”.

Sosterin hallitus hyväksyi torstaina asiaa koskevan aiesopimuksen. Sosteri ja Coxa ryhtyvät nyt selvittämään mahdollisuuksia yhteisen yhtiön perustamiseksi.

Savonlinnan keskussairaalassa on leikattu hieman alle 300 tekoniveltä vuosittain. Keistinen näkee, että Sosterilla on hyvät mahdollisuudet täyttää keskittämisasetuksen vaatimat leikkausmäärät Coxan kanssa tekemänsä yhteistyön kautta.

— Toinen kysymys on, mistä puuttuvat tekonivelleikkaukset tulevat Savonlinnaan. Ne voivat tulla esimerkiksi Pohjois-Savon tai Pohjois-Karjalan alueelta, jolloin myös Mikkeli pystyy pääsemään 600 leikkaukseen, Keistinen punnitsee.

"Sote-alalla näyttää olevan sellainen trendi, että tulee yhä enemmän hybridimalleja niin kuin autoissa"

Maamme sairaalat ovat tänä syksynä etsineet ahkerasti uusia toimintatapoja. Monet julkiset sairaanhoitopiirit ja yksityiset terveydenhuoltopalvelujen tuottajat ovat sopineet keskenään erilaisista yhteistyökuvioista.

— Sote-alalla näyttää nyt olevan sellainen trendi, että tulee yhä enemmän hybridimalleja niin kuin autoissa, Keistinen vertaa.

Etelä-Savon keskussairaalat etsivät pitkään yhteistä näkemystä kirurgian työnjaosta. Essote päätti kesäkuussa, että tekonivelleikkaukset säilyvät Mikkelin keskussairaalassa. Sosteri oli pitkään toivonut keskussairaaloiden välille työnjakomallia, jossa tekonivelkirurgia olisi keskitetty Savonlinnan keskussairaalaan.

— Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden yhteistyön saavuttaminen tulevaa Etelä-Savon maakuntamallia ajatellen ei ole edennyt kovin nopeasti. Kun sote-uudistus etenee, Etelä-Savon maakunta on tulossa vuonna 2021, Keistinen huomauttaa.