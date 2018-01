Alkoiko Anttolan saattohoito? — Pankki suljetaan, automaatti on lähdössä, koulu sinnittelee parakeissa ja lääkärin vastaanotto oli pitkään suljettuna Anttolan väki on saanut kuulla viime päivinä lukuisia lopettamisuutisia. Kauppakuolemat leviävät syrjäkylistä kirkonkyliin. Vesa Vuorela K-market Luonteri lopetti syyskuussa ja ruokakaupoista on vielä jäljellä Sale.

Anttolan kirkonkylässä on harvinaista vilskettä keskellä arkipäivää. Lihatilan myyntiauto pitää palvelevaa lihatiskiään kylällä ja rikastaa kylän kuihtuvia palveluja.

K-Market Luonteri lopetti syyskuussa, ja ainoaksi ruoka- ja päivittäistavarakaupaksi jäi S-ryhmän Sale.

Myyntiauton käyntiä edeltävänä päivänä oli tullut tieto pankkiautomaatin mahdollisesta sulkemisesta kesän lopulla. Osuuspankki Suur-Savo ilmoitti joulukuun puolivälissä sulkevansa Anttolan konttorin.

— Heikkoa on. Anttolan alasajo on käynnissä, toteaa ostoksille tullut Paavo Kuolimo, 84.

Kuolimoa huolettaa, onko seuraavaksi vuorossa lääkäripalvelujen alasajo.

— Silloin apteekkikin lähtisi.

Kuolimo kertoo, että hyvinvointiaseman lääkäripalveluissa oli viikkojen tauko vuodenvaihteessa. Essoten tavoitteena on tarjota lääkärin vastaanotto anttolalaisille kahdesti viikossa.

Vesa Vuorela Tuomas Pynnönen viihtyy Anttolassa.

Yhdistelmäkuljettaja Tuomas Pynnönen, 23, on päiväkahvilla ravintola Rysässä.

— Täällä kuulee, mitä kylällä tapahtuu. Oli huono homma, kun K-kauppa lopetti. Ja pankkikin lopettaa.

Pankin lopettaminen ei Pynnösen elämää juuri vaikeuta, mutta hän sanoo vanhempien ihmisten elämässä tämän tuntuvan enemmän.

Pynnönen on syntynyt Anttolassa, eikä hän ole suunnittele sieltä muuttamista.

— Ei ole ollut syytä lähteä pois.

Vesa Vuorela Reea Vuorinen on ollut yrittäjänä Anttolassa vuodesta 2010. Tappiomielialalle ei hänen mielestään ole syytä antaa periksi.

Parakkikoulu ei ole vetovoimatekijä

Anttolaan koneen ja urheilun kauppias Reea Vuorinen, 34, muutti Anttolaan vuonna 2010 yrittäjäksi.

Tammikuussa liikkeessä on hiljaista, mutta se ei hermostuta. Kesäkaudella yrittäjä saa vastaavasti tehdä pitkiä päiviä.

Vuorista harmittaa Anttolan koulun surkea tila. Pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien vuoksi yhtenäiskoulu muutti parakkeihin ja päätös uuden koulun rakentamisesta tuntuu viipyvän.

— Kuinka mikään lapsiperhe haluaisi nyt muuttaa tänne, kun koulu- ja terveyspalvelut ovat näin huonot?

Vuorisen perheessä on kaksi lasta. Yksi päiväkoti-ikäinen ja toinen koululainen.

Pieni ja kotoisa yhtenäiskoulu olisi Vuorisen mielestä vetovoimatekijä, jos vain sillä olisi asialliset tilat.

Kuinka käy apteekin?

Kylänraitilla useampikin anttolalainen tuntee huolta apteekin kohtalosta.

Puhelinhaastattelussa apteekki Stellan proviisori Tuomas Tiilikainen kertoo, ettei Anttolan sivuapteekkia uhkaa pikainen lopettaminen.

Mutta jatkaisiko apteekki, jos lääkärin vastaanotot lopetetaan tai niitä vähennetään nykyisestä?

— Vastaanottotoiminta Anttolassa tukee meidän mahdollisuuksia tarjota palvelua. Jos asiakas joutuu käymään muualla lääkärissä, hän hankkii usein lääkkeensäkin sieltä.

Apteekki hyötyy Tiilikaisen mielestä myös muiden kaupallisten palvelujen vahvuudesta.

— Esimerkiksi mitä parempi ruokakauppa Anttolassa on, sitä todennäköisemmin muukin asiointi hoidetaan Anttolassa.

Vesa Vuorela Sami Karjalainen on jäänyt kaipaamaan K-kaupan pienrautapuolta. Nyt akryylia, ruuveja tai saranoita tarvitsevan on lähdettävä Mikkeliin ostoksille.

Tuiketaajama-hanke jäi tupsahdukseksi

Mikkelin kaupungin entisten kuntakeskusten Ristiinan, Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren ja Otavan kehitystä tuettiin Tuiketaajamat-hankkeella 2014.

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja Suomenniemen aluejohtokunnan jäsen Risto Korhonen arvioivat kumpikin Tuiketaajamien tuottaneen niukasti käytännöllisiä tuloksia.

— Se oli sellainen tupsahdus, jota kaupunki ei vienyt eteenpäin, Laukkanen sanoo.

Korhonen toteaa, että hankkeen onnistumisen mahdollisuudet olivat alunperinkin heikot.

— Hankkeen keskukset ovat keskenään niin erilaisia. Ongelmat ja vahvuudet vaihtelevat.

Laukkanen painottaa, että kehittämisen voima ja asiantuntemus löytyy itse alueelta. Haukivuorella aluejohtokunta on tehnyt konkreettisen kehittämisstrategian neljäksi vuodeksi.

Edellisen Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtajana toiminut Korhonen on nyt rivijäsen. Hän kehuu uutta tiimiä.

— Meillä on osaamista ja tekemisen meininkiä. Ei me isketä hanskoja tiskiin.

Koulun lähtö on lopun alku

Kauppakuolemat ovat leviämässä maaseutukylistä kirkonkyliin ja muihin maaseudun suurempiin taajamiin, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen.

— Maaseudun kaupoista 10 vuodessa on yli puolet lopettanut. Tarvittaisiin nopeasti konkreettisia toimia.

Nieminen toimi projektipäällikkönä hankkeessa, jossa selvitettiin kyläkauppojen tukemiseksi yksityisten ja julkisten palveluiden ennakkoluulotonta yhdistämistä.

— Esimerkiksi ikäihmisten ateriapalvelut voisi tuottaa joku paikallinen ravintola tai pitopalveluyritys.

Kuinka mikään lapsiperhe haluaisi nyt muuttaa tänne, kun koulu- ja terveyspalvelut ovat näin huonot? - Reea Vuorinen

Kyläkauppojen selviytymisen keinoja voisi olla julkinen tuki, joka on esimerkiksi Ruotsissa käytössä. Samoin Nieminen ehdottaa uudenlaisia lääkekaappeja, jotka voisivat välitää reseptilääkkeitä. Myös Alkon toimitusmyyntipisteitä voitaisiin lisätä.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean suunnittelija Sami Tantarimäki korostaa julkisten ja yksityisten palveluiden kokonaisuutta.

— Ne tukevat toisiaan. Kun koulu lähtee, se on yleensä lopun alkua.

Yhtenä myönteisen kehityksen ehtona Tantarimäki pitää aktiivisia kyläyhdistyksiä.