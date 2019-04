Essoten talous- ja muutosohjelman päivitys on edelleen kesken. Sote-kuntayhtymä pysyy vielä vaiti säästötoimien valmisteluista.

Sote-kuntayhtymä Essoten talous- ja muutosohjelman päivitys ei ole vieläkään valmis. Essoten johtavat virkamiehet eivät avaa Länsi-Savolle keskeneräisiä valmistelujaan konkreettisista säästötoimista.

Essoten talousjohtaja Vesa Vestalan mukaan sote-yhtymällä on suuria haasteita valmistella sitä, mistä palveluista ja miten tänä vuonna säästetään viisi miljoonaa euroa.

Vestalan mukaan haasteena on muun muassa se, että on katsottava, ettei yhden vastuualueen säästö tuo toiselle vastuualueella lisää kuluja.

— On yhdessä käytävä läpi asiakkaiden koko palveluketjun muodostuminen.

Essotella on kuusi vastuualuetta, jotka käyvät itsenäisesti läpi säästöjä omilla alueillaan. Ne ovat hallinto- ja tukipalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

— Tämä ei ole helppo juttu. Kunkin vastuualueen on punnittava hyvin, mistä he säästävät ja millaisia vaikutuksia säästöillä on, Vestala korostaa.

— Essotelaiset ovat pitäneet lukuisia kokouksia, ja säästöjä on mietitty monelta kantilta. On parempi valmistella säästöt huolellisesti, jotta ei tule ylilyöntejä eikä vääriä päätöksiä. Haluamme tehdä säästöt niin, että vauriot ovat mahdollisimman pieniä.

Essoten hallitus päätti joulukuussa 2018 talous- ja muutosohjelmasta, jonka tämän vuoden säästötavoite sisältyy vuoden 2019 talousarvioon.

— Nyt päivitetään ohjelmaa vastuualuekohtaisesti osana talousarvion täytäntöönpanoa. Osa toimista on jo tehty tai tekeillä, osa vaatii tarkennuksia, Vestala kertoo.

Essoten hallitus kokoontuu torstaina käsittelemään talous- ja muutosohjelman päivitettyä versiota, jota ei vielä ole annettu julkisuuteen.

— Yritämme saada hallituksen kokoukseen ohjelmasta jonkinlaisen version.