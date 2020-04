Lain mukaan talvirenkailla saa ajaa vielä viikon verran pääsiäisen jälkeen.

Mikkeliläisillä autohuoltamoilla muistutetaan, että kalenterin lisäksi kannattaa tarkkailla säätä. Renkaidenvaihdon sesonkiaika on pääsiäisen jälkeen. Koronakevät venyttänee sesonkia pitkälle toukokuulle, huoltamoilla arvellaan.

Liikkumisrajoitusten vuoksi ihmiset viettävät paljon aikaa kotona, mutta tällä hetkellä on aikaista arvioida, kuinka paljon autoilijat vaihtavat itse renkaitaan koronaepidemian takia.

– Perinteisesti renkaanvaihdon sesonki alkaa heti pääsiäisen jälkeen ja se kestää noin kuukauden, eli toukokuun puolelle saakka. Kun alkuviikolla tuli lunta ja ensi viikolla ehkä lisää, se hidastanee hieman intoa vaihtaa kesärenkaat alle, arvelee toimipaikan päällikkö Pasi Remonen Mikkelin Vianorilta.

Koronaviruksen tuoma poikkeustilanne vaikuttaa siihen, että renkaanvaihto jakautuu pidemmälle ajalle.

– Toukokuussa voi olla normaalia enemmän renkaiden vaihtoa. Tilanteen näkee silloin. Tällä hetkellä on vielä liian aikaista ennakoida, kuinka paljon autoilijat vaihtavat itse koronan takia.

"Ihmiset ovat varovaisempia"

Myös Mikkelin AS-huollossa sesonki on pikkuhiljaa käynnistymässä.

– Ensi viikolla se alkaa, ja seuraavat neljä viikkoa on sitten kiireisempää renkaanvaihtoa. Varauksia on jo tullut, mutta vielä on kalenterissa tilaa, toteaa yrittäjä Jarmo Muttilainen.

Koronakevät on vaikuttanut renkaanvaihdon kysyntään.

– Ihmiset ovat varovaisempia ja se näkyy siinä, että osa vanhemmista asiakkaista on ilmoittanut, että he eivät tule vaihtamaan ennen kuin tilanne selviää.

Noutopalvelu on ollut nyt suositumpaa kuin aikaisemmin.

– Haemme auton asiakkaan luota tai haemme kotoa rengassarjan ja palautamme huollettuna takaisin. Tämä on riskiryhmään kuuluvien kannalta turvallisin. Huoltotyön jälkeen auto desinfioidaan, niin se on käyttäjälleen turvallinen, Muttilainen kertoo.

Jari Viljakainen Haukivuoren auto- ja konekorjaamalta ei ole havainnut vielä renkaanvaihdon sesongin alkamista. Sivuteillä valumavedet jäätyvät öisin ja tekevät tien pinnat liukkaiksi.

– Kevään vaihtelevat säät sanelevat renkaidenvaihdon ajankohdan. Sivuteillä on vielä liukasta, jos pakkasöitä on vielä tulossa. Kannattaa tarkkailla tilannetta ja vaihtaa kesärenkaisiin sitten, kun kelit ovat plussan puolella, Viljakainen neuvoo.