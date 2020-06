Mikkelin kaupunki aikoo tehdä isoja muutoksia omaan toimintaansa, organisaatioonsa ja konsernihallintoonsa vakauttaakseen talouttaan.

Suunnitelmissa on muun muassa elinkeinoyhtiö Miksei Oy:n lakkauttaminen ja elinkeinopalvelujen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi.

Mikkeli kaavailee myös biokaasun valmistukseen tähtäävän Biokaasu Oy:n lakkauttamista ja keskittämistä kaupungin energiayhtiö Etelä-Savon Energiaan. Samoin suunnitellaan Mikkelin omistamien Mikkelin Pesula Oy:n osakkeiden myyntiä.

Myyntilistalle on menossa myös merkittävästi erilaista kiinteistöomaisuutta.

Uusia myyntilistan kohteita ovat esimerkiksi urheilutalo Haukihalli ja Rantakylän uimahalli Rantakeidas.

Virkamiesjohto on esittänyt myös sitä, että kaupunki aloittaa selvityksen vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä. Tätä luottamusjohto ei kuitenkaan kannata, eli selvityksen tekoon ei olla lähdössä.

Suunnitelmat sisältyvät kaupungin uuteen talous- ja tulevaisuusohjelmaan TaTuun, jonka kaupunginhallitus käsitteli myöhään maanantai-iltaan venyneessä kokouksessaan.

Kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana on kaupunginjohtaja Timo Halosen esityspaketti.

Hallitus ei ollut erityisen yksimielinen esityskokonaisuudesta. Erilaisia muutoksia ja äänestyksiä käsiteltiin useassa kohdassa.

Energiaselvitys puuttuu vielä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) sanoo, että tällä esityskokonaisuudella nyt mennään kohti loppukesän ja syksyn talousarviokäsittelyä.

– Isosta kokonaisuudesta puuttuu vielä energiaselvitys. Sitä ei ole mukana. Muuten tämä on budjettikäsittelyn pohja, sanoo Seppälä.

Kaupungin tavoitteena on saada aikaan käyttötalouden säästöjä ja muuttaa toimintaa sekä rakennetta niin, että säästöjä syntyy myös pitkällä tähtäimellä.

– Esitykset on tehty vakavissaan, mutta on selvää, että talouden vakautukseen tämä ei riitä, kun tiedetään alijäämien määrät ja kattamistarpeet.

Talous- ja tulevaisuuspaketin valmistelutyö on tehty kevään ja alkukesän aikana eri sektoreiden työryhmissä, joissa mukana on ollut luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Esityskokonaisuuden järeimmästä päästä on ehdotus elinkeinoyhtiö Miksein toiminnan lopettamisesta.

Miksein toiminnat on määrä siirtää uuden, ensi vuoden alusta perustettavan elinvoimayksikön hoidettavaksi. Tehtäväkenttiä on kaksi, yritystoiminta ja matkailu. Samalla on arvioitava kehittämishankkeiden sijoittaminen uudelleen.

Ecosairilaa edistetään omana toimintana

Mikkeli on kaavailut uuden Ecosairila Business Park Oy -nimisen yhtiön perustamista Ecosairilan hankkeen vetäjäksi. Tätä yhtiötä ei nyt perusteta. Toiminta sovitetaan kaupungille itselleen.

Konserniselvitys esittää kaupunkikonserniin kuuluvan Biosairila Oy:n liikennekaasuyhtiön toiminnan keskittämistä Ese Oy:n yhteyteen.

Eselle on tarkoitus perustaa tytäryhtiö, johon sijoitetaan apporttina Esen omistus haukivuorelaisesta Biohauki Oy:stä. Kaupunki on Esen kautta Biohauen suurin omistaja 88 prosentin osuudellaan.

Hallituskäsittelyssä maanantaina luottamusjohto hyväksyi pääosan esityskokonaisuudesta, mutta teki myös muutamia muutoksia.

Hallitus päätti äänin 8–3, että vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä ei selvitetä. Tällä kannalla olivat SDP, keskusta, vihreät ja kristillisdemokraatit. Selvityksen kannalla oli kokoomus.

Jarno Strengell (sd.) esitti, että pesulaosakkeita ei myydä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Luottamusjohtoa puhutti myös Suomenniemen koulun asema. Koulu on tarkoitus sulkea. Vihreiden esityksen jälkeen hallitus linjasi, että ennen päätöstä kuullaan suomenniemeläisiä.

Mikkeli jatkaa näillä näkymin koululaisten maksutonta joukkoliikennettä. Virkamiesjohto esitti tästä luopumista.

Kiinteistömyyntiin uusia kohteita

Päättäjiä jakoi myös ajatus Haukihallin ja Rantakeitaan myymisestä.

Myyntiajatuksen kannalla olivat keskusta, kokoomus ja kristillisdemokraatit. SDP ja vihreät olisivat luopuneet myyntiajatuksesta.

Paketissa on lisäksi pitkä lista yksittäisiä toimia, joilla tavoitellaan käyttötalouden tasapainoa.

Suunnitelmissa on muun muassa Launialan koulun lakkauttaminen ja tilojen varaaminen päiväkotikäyttöön. Siten vältetään kahden uuden päiväkodin rakentaminen.

Launialan oppilaita sijoitetaan muun muassa Lähemäen kirjastolta vapautuviin tiloihin.